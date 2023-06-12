تونس تتسلم جائزة ابن بطوطة لدعم السياحة البينية العربية

تسلّمت تونس ممثلة في وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين، جائزة المنظمة العربية للسياحة "ابن بطوطة"، خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى العربي للاعلام السياحي، الاثنين، بالعاصمة.



وتمنح المنظمة العربية للسياحة جائزة ابن بطوطة سنويا، تزامنا مع الاحتفال بيوم السياحة العربي، للشخصيات العربية المتميزة في تنمية وتطوير السياحة البينية العربية. وانطلقت فكرة منح جائزة "ابن بطوطة" من مملكة البحرين بدعم من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.





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وتسلم المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، عبد الرحيم سليمان، بدوره، جائزة "ابن بطوطة"، لسعيه الى تعزيز التعاون مع المنظمة لإقامة المنتدى الأول للإعلام السياحي.



ومنحت المنظمة العربية للسياحة، بالمناسبة، درعا تكريميا لوزارة السياحة الليبية بحضور الوزيرة المفوضة حنان الحاسي.



وانتظم المنتدى العربي للاعلام السياحي بالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية، الاثنين 12 جوان 2023، لتتواصل الى غاية 15 جوان 2023.