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منوبة | بكالوريا: تسجيل 5 عمليات غش 3 منها باستعمال البطاقة اللاسلكية

Publié le Lundi 12 Juin 2023 - 15:47 قراءة: 0 د, 49 ث
      
سجّلت ولاية منوبة في رابع أيّام اختبارات الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا، اليوم الاثنين، 5 عمليات غش في مراكز الامتحان بمعهد منوبة، ومعهد الفارابي بالمرناقية، ومعهد حنبعل بطبربة، وبمعهد أسد بن الفرات بوادي اللّيل، تم على إثرها منع المترشحين وأغلبهم مترشحي تعليم خاص من مواصلة الاختبارات، واتخاذ كل الاجراءات الإدارية المعمول بها في شأنهم، حسب معطيات من المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.

وتتعلق عملية الغش المسجلة، بضبط 3 مترشحين من التعليم الخاص يستعملون ما يعرف ببطاقة اتصال لاسلكية مرتبطة بسماعات دقيقة، وتلميذ تعليم خاص أيضا مرتديا ساعة ذكية "سمارت واتش" وبصدد استعمالها، إلى جانب التفطّن إلى تلميذة بصدد استعمال هاتفها الجوال داخل قاعة الامتحان.
وقد تعهّدت وحدات الأمن والحرس الوطني مرجع نظر مراكز الامتحان الثلاثة بقضايا الغش باستعمال البطاقات اللاسلكية والأجهزة الإلكترونية، مع فتح أبحاث في الغرض.
...

ومن المنتظر أن تباشر المندوبية الجهوية للتربية الاجراءات المعمول بها، وأن تحيل ملف المعنيين على اللجان التأديبية المختصة بوزارة التربية، وذلك إثر وصول التقارير الخاص بالعملية، والتي تضاف لعمليتي غش ولثلاث محاولات سجلت منذ بداية الامتحان بولاية منوبة.


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