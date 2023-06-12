تنسيقية عمال الحضائر تدعو إلى إحداث لجنة صلب رئاسة الجمهورية تُعنى بملف عمال الحضائر

دعت المنسقة الجهوية لعمال الحضائر هبة السعدي اليوم الاثنين، إلى ضرورة إحداث لجنة صلب رئاسة الجمهورية تُعنى بملف عمال الحضائر من أجل التسريع بانتداب الدفعة الأولى والثانية في أقرب الآجال التزاما باتفاق أكتوبر 2020.



وقالت هبة السعدي في تصريح لـ(وات)، أن التنسيقية تنفذ اليوم الإثنين وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بإنهاء جميع إجراءات الدفعة الأولى المتعثرة وانتدابهم في أجل أقصاه شهر جوان الجاري بالإضافة إلى الإسراع بفتح المنصة الالكترونية الخاصة بالدفعة الثانية والشروع في عملية الانتداب على أن لا تتجاوز المباشرة الفعلية للمعنيين بالأمر شهر أكتوبر 2023.





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وطالبت المنسقة الجهوية لعمال الحضائر، بتفعيل زيادة اتفاق أكتوبر 2022 الخاصة بأعوان القطاع العام وصرف مفعولها الرجعي قبل عيد الإضحى المبارك.



وشددت على ضرورة تمكين الذين بلغوا سن التقاعد من جراية محترمة تضمن لهم العيش بكرامة خاصة و تمكينهم من دفتر علاج مجاني.



وأعربت المتحدثة عن استيائها من عدم تقدم هذا الملف منذ فترة و"عدم إيلاء الحكومة على غرار كل الحكومات المتعاقبة" أهمية لهذه الفئة المهمشة التي طال انتظارها ومن سياسات التسويف والمماطلة، محملة السلطة مسؤولية حالة الاحتقان التي وصل إليها عمال الحضائر.





وأكدت مواصلة التنسيقية تنفيذ جملة من التحركات الاحتجاجية بكامل ولايات الجمهورية في صورة عدم تجاوب الحكومة وسلطات الإشراف مع مطالب عمال الحضائر المشروعة.