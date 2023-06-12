تغيّرات مناخية: تركيا واستراليا يتنافسان لأجل احتضان قمّة المناخ في 2026

تتنافس كل من تركيا واستراليا للحصول على دعم أوروبا الغربية وامريكا الشمالية ونيوزيلاندا لترشح كل منهما لاحتضان المحادثات حول المناخ في سنة 2026.



واعربت تركيا عن رغبتها في استقبال "كوب 31" في سنة 2026 بالتنافس مع استراليا ودولة جزرية من المحيط الهادئ لم يفصح عنها بعد.





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وأعربت تركيا، خلال المحادثات السنوية في مدينة بون الألمانية، المنعقدة من 5 إلى 15 جوان 2023، عن رغبتها في الترشح لاحتضان "القمة 31 للمناخ"، بحسب ما أوردته نشرية المعهد الدولي للتنمية المستديمة.



وصرّح نائب وزير البيئة التركي، محمد بيربينار، لموقع "دار المناخ بتركيا" أنّه "يود" استقبال المحادثات بخصوص المناخ دون أن يذكر اسم المدينة، التي ستحتضن الحدث.



ويتم تداول رئاسة قمة المناخ وفق ترتيب محدد بين 5 مجموعات إقليمية ضبطتها منظمة الأمم المتحدة. ويتعلّق الأمر بأفريقيا وآسيا-المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والكارييب وأوروبا من الغرب الموسع وأوروبا الشرقية.



وعادة يستقبل البلد، الذّي تولى رئاسة القمّة، على أرضه. لكن حدث أن انتظم هذا الحدث الدولي على أرض بلد آخر، في السابق.