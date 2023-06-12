انس جابر تتقدم الى المركز السادس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

تقدمت اللاعبة التونسية انس جابر من المركز السابع الى المركز السادس عالميا على حساب الامريكية كوكو غوف في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.



واستفادت انس جابر من بلوغها الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس، ثاني البطولات الاربع الكبرى، للمرة الاولى في مسيرتها الرياضية قبل ان تنهزم امام البرازيلية مايا حداد بياتريز التي كسبت 4 مراكز لتصبح في المرتبة العاشرة عالميا.





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وحافظت البولونية ايغا شفيونتيك على صدارة التصنيف اثر تتويجها بلقب رولان غاروس على حساب التشيكية كارولينا موتشوفا التي حققت قفزة هامة في الترتيب العالمي الجديد حيث صعدت 27 مرتبة كاملة لتحتل بذلك المركز السادس عشر عالميا.



وبقيت البيلاروسية ارينا سابالينكا التي بلغت الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة في المركز الثاني عالميا امام الكازخستانية ايلينا ريباكينا التي تقدمت مرتبة واحدة لتصبح في المركز الثالث على غرار الفرنسية كارولينا غارسيا التي صعدت ايضا مرتبة واحدة وضعتها في المركز الرابع.

وفي المقابل تراجعت الامريكية جيسيكا بيغولا مرتبتين لتجد نفسها في المركز الخامس عالميا.



