Babnet

انس جابر تتقدم الى المركز السادس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

Publié le Lundi 12 Juin 2023 - 08:30 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تقدمت اللاعبة التونسية انس جابر من المركز السابع الى المركز السادس عالميا على حساب الامريكية كوكو غوف في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.

واستفادت انس جابر من بلوغها الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس، ثاني البطولات الاربع الكبرى، للمرة الاولى في مسيرتها الرياضية قبل ان تنهزم امام البرازيلية مايا حداد بياتريز التي كسبت 4 مراكز لتصبح في المرتبة العاشرة عالميا.

...

وحافظت البولونية ايغا شفيونتيك على صدارة التصنيف اثر تتويجها بلقب رولان غاروس على حساب التشيكية كارولينا موتشوفا التي حققت قفزة هامة في الترتيب العالمي الجديد حيث صعدت 27 مرتبة كاملة لتحتل بذلك المركز السادس عشر عالميا.

وبقيت البيلاروسية ارينا سابالينكا التي بلغت الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة في المركز الثاني عالميا امام الكازخستانية ايلينا ريباكينا التي تقدمت مرتبة واحدة لتصبح في المركز الثالث على غرار الفرنسية كارولينا غارسيا التي صعدت ايضا مرتبة واحدة وضعتها في المركز الرابع.
وفي المقابل تراجعت الامريكية جيسيكا بيغولا مرتبتين لتجد نفسها في المركز الخامس عالميا.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268170


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 12 جوان 2023 | 23 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:29 19:41 16:10 12:26 05:00 03:08
Babnet
27°
 Babnet31° Babnet % 47 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-2130°-2325°-2129°-2129°-21
  • Avoirs en devises
    21427,8

  • (9 juin)
  • Jours d'importation
    92
  •              1 € = 3,34196 DT        1$ =3,11732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 juin)   354,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*