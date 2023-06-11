إنطلاق أولى رحلات حجيج ولاية بنزرت الأحد نحو المدينة المنورة لموسم الحج 1044 هجري

توجّه، الأحد، 100 حاجّا وحاجة من ولاية بنزرت نحو المدينة المنوّرة (المملكة العربية السعودية) في رحلة إنطلقت من مطار تونس قرطاج عبر الخطوط السعوديّة.



وتعد هذه الرحلة الأولى من بين أربع رحلات مبرمجة من ولاية بنزرت نحو البقاع المقدسة لموسم الحج الحالي 1044 هـجري، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت، سنية القابسي .





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وبيّنت القابسي ل(وات) أن رحلة العودة ستكون يوم 5 جويلية 2023. وستنطلق الرحلة الثانية نحو المدينة المنورة يوم، الثلاثاء 13جوان 2023، وستقل 221 حاجا وحاجة، على أن يكون موعد العودة، يوم 7 جويلية المقبل 2023.



وأمّا الرحلة الثالثة ستكون نحو مكّة المكرمة، يوم 16 جوان 2023، وستقل 199حاجا وحاجة، على أن يكون موعد العودة يوم 9 جويلية 2023. وتمّت برمجة الرابعة فستكون يوم 18جوان 2023، في اتجاه مكّة المكرمة، وهي رحلة مشتركة وفيها 9 حجاج أصيلي الجهة، على أن يكون موعد رحلة الإيّاب، يوم 12جويلية المقبل 2023



ولاحظت المديرة الجهوية للشؤون الدينية ان جميع الاجراءات الواجبة لتيسير أداء مناسك الحج تمّ القيام بها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والسلطات الجهوية وبقية الهياكل المتدخلة الادارية والصحية والمالية. ووقع تنظيم أكثر من 200 حلقة ودرس تكويني وتوعوي بشأن جميع أركان وسنن الحج وغيرها من الاجراءات .



يشار أنّ العدد الإجمالي لحجيج الجهة لهذا الموسم استقر عند 529 حاجا وحاجة. وقامت مصالح الإدارة الجهويّة للشؤون الدينية بالتعاون مع مصالح الولاية نظمت فعاليات الشباك الموحد بمقر الولاية على مدى ثلاثة أيّام تمّ خلالها استكمال إجراءات السفر لجميع الحجيج كما وقع تنظيم فعاليات اليوم الجهوي للحجيج بفضاء المركب الثقافي، الشيخ إدريس ببنزرت، كان ختام مختلف الاستعدادات الدينية والصحيّة والتوعويّة لجميع حجيج الولاية الميامين.