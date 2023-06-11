ديوكوفيتش يحرز لقبه 23 في البطولات الكبرى بالفوز على رود في نهائي فرنسا

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقبه 23 في البطولات الأربع الكبرى ليقف منفردا على قمة ألقاب منافسات فردي الرجال بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود المصنف الرابع بنتيجة 7-6 و6-3 و7-5 في نهائي فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الأحد.



وتساوى اللاعب الصربي البالغ عمره 36 عاما مع رافائيل نادال برصيد 22 لقبا عندما حصد لقب أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي، لكنه انفرد بالرقم القياسي بلقبه الثالث على ملاعب رولان جاروس بعد 2016 و2021.

وبفوزه 21 على التوالي في البطولات الأربع الكبرى أصبح ديوكوفيتش أول لاعب يحرز ثلاثة ألقاب على الأقل في كل من البطولات الأربع الكبرى وهي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة وويمبلدون وأمريكا المفتوحة.



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وقال ديوكوفيتش الذي خاض النهائي في باريس للمرة السابعة "ليس من قبيل الصدفة أن يكون لقبي 23 في البطولات الأربع الكبرى هنا في باريس لأنه كان المكان الأصعب لتحقيق اللقب طيلة مسيرتي.

"الكثير من المشاعر هنا على أرض الملعب وأيضا خارجه. أنا محظوظ للحصول على 23 لقبا في البطولات الكبرى. إنه شعور مذهل".

كما تفوق ديوكوفيتش على نادال ليصبح أكبر لاعب يحرز اللقب على الملاعب الرملية في باريس بعد أسبوعين صعبين حيث واجه انتقادات لاذعة بعد تصريحاته السياسية بشأن كوسوفو وانتصاره على كارلوس ألكاراز المصنف الأول في الدور قبل النهائي.

وكتب نادال الفائز باللقب في رولان جاروس 14 مرة في حسابه في "تويتر" "تهنئة كبيرة على هذا الإنجاز يا نوفاك. قبل عدة سنوات كان من المستحيل التفكير في 23 لقبا لكنك فعلتها. استمتع باللقب مع عائتلك وفريقك".

وعانى اللاعب الصربي من بداية صعبة قبل أن تتحول المباراة إلى مواجهة من جانب واحد.

وواجه ديوكوفيتش صعوبة مع ضرباته وفشل في العثور على إيقاعه مبكرا ليفقد شوط إرساله الأول، بينما استفاد رود المصنف الرابع من بداية قوية من أجل تحقيق فوزه الأول على نظيره الصربي في خمس مواجهات وتقدم 4-1.

وشكلت الضربات الأمامية لرود، الذي خسر أمام نادال في نهائي رولان جاروس العام الماضي وأمام ألكاراز في نهائي أمريكا المفتوحة، مشكلة لديوكوفيتش.

لكن اللاعب النرويجي ارتكب خطأ سهلا عند تسديد ضربة مباشرة مما منح نظيره الصربي فرصة إدراك التعادل 4-4.

وانتقد ديوكوفيتش الحكم بسبب سرعة بداية العد التنازلي لتنفيذ الإرسال بعد فترات الراحة، لكنه استعاد رباطة جأشه ليدرك التعادل 6-6 ويفرض شوطا فاصلا سيطر عليه بسهولة.

وكسر ديوكوفيتش إرسال منافسه في بداية المجموعة الثانية وبدأ يزيد الضغط على رود المصنف الرابع عالميا والذي بدا أن آماله في تحقيق لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى قد تبخرت بعد تقدم ديوكوفيتش بمجموعتين.

وأخرج ديوكوفيتش نفسه من مأزق ليدرك التعادل 4-4 في المجموعة الثالثة ثم سدد إرسالين ساحقين ليتعادل 5-5 قبل أن يحصل على ثلاث فرص لكسر إرسال منافسه ويحقق مراده بضربة خلفية.

وحسم ديوكوفيتش اللقب من الفرصة الثانية وسقط أرضا قبل تلقيه تحية الجماهير.

وتسلق ديوكوفيتش إلى منطقة فريقه لعناق عائلته، ثم ارتدى سترة طُبع عليها الرقم 23 مثلما حدث في ملبورن بارك عند فوزه بلقبه 22.

وفاز ديوكوفيتش بأول لقبين من البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم للمرة الثالثة ليكرر ما فعله في 2016 و2021.

وقال رود موجها حديثه إلى ديوكوفيتش "يوم آخر، رقم قياسي آخر، إنك تكتب تاريخ التنس من جديد. من الصعب وصف هذا ومدى قدرتك وما تمثله من إلهام للناس حول العالم".

وأضاف "إنه الشعور الأفضل لذا أهنئك. أنا سعيد لكوني أول من يهنئك من هذا المكان".