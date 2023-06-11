قفصة : تقديرات بانتاج 90 الف قنطار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي

تشير التقديرات الاولية لدائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة إلى ان تبلغ صابة الحبوب هذا الموسم الفلاحي 90 الف قنطار من القمح الصلب بمعدل 45 قنطار في الهكتار الواحد وفق ماذكره رئيس الدائرة عبد الستار غبطان.

واضاف عبد الستار غبطان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان موسم الحصاد انطلق منذ الاسبوع، مفيدا بأن صابة الحبوب تتوزع على مساحة 2000 هكتار وسجلت ارتفاعا هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها آنذاك المساحة 1875 هكتارا ، وتتركز الزراعات بكل من معتمديات سيدي عيش وقفصة الشمالية وقفصة الجنوبية والسند وزانوش والقصر.

وأوضح غبطان ان صابة الحبوب سيتم تجميعها بمخازن ديوان الحبوب بالجهة الذي تقدر طاقة تجميعه ب100 الف قنطار، مضيفا أنه لحسن سير انجاح موسم الحصاد وحماية الصابة عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بقفصة جلسات في هذا الغرض واقرت تنظيم جملة من التوصيات منها تحسيس الفلاحين بتوجيه الصابة إلى مراكز التجميع وعدم بيعها للمضاربين، إضافة إلى تفعيل دور اللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالمعتمديات وضبط الامكانيات البشرية والآليات الثقيلة الموضوعة على ذمة اللجنة الجهوية.

وذكر أن من بين الاجراءات التي دعت إليها اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تكثيف عمليّات المراقبة على محصول صابة الحبوب، للتوقّي من الحرائق ومن التقّلبات المناخية من خلال قيام مصالح إدارة التجهيز مثلا بتنظيف المسالك المؤدّية إلى الحقول والمزارع بما يضمن أوفر ظروف التنقل وجمع المحصول ونقله إلى مراكز التجميع التابعة للديوان الوطني للحبوب.