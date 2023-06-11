تونس تترأس بمدينة نيويورك الأمريكية دورة أممية حول حقوق الأشخاص

تترأس تونس أشغال الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي ينتظر انعقادها خلال الفترة الممتدة من 13 إلى غاية 15 جوان بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .



ويتولى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بصفته رئيس الوفد التونسي إلقاء كلمة تونس خلال الجلسة العامة للمؤتمر بمقر منظمة الأمم المتحدة الذي سيحضره الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفق ما أعلنته الوزارة في بلاغ لها اليوم الأحد.





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وأوضحت ، أن النقاش العام لهذه الدورة سيتركز حول موضوع مطابقة السياسات والاستراتيجيات الوطنية مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مشيرة، الى أن برنامج الدورة سيناقش عدة محاور تشمل ضمان المساواة في الوصول الى الصحة الانجابية والجنسية للأشخاص ذوي الإعاقة، و النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الاعاقة.



وسيتم بالمناسبة تنظيم الحوار التفاعلي حول تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة مع الدول الأطراف وهيئة الأمم المتحدة يوم الخميس 13 جوان برئاسة المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى منظمه الأمم المتحدة بنيويورك، طارق الأدب.