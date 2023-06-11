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بنزرت: وزيرة البيئة تشرف على تظاهرة توعوية  "امكافحة التلوث البلاستيكي"

Publié le Dimanche 11 Juin 2023 - 16:59 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أكدت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي ان منع استعمال الاكياس البلاستيكية في المحلات التجارية وإصدار النص عدد 32 لسنة 2020 اختيار دولي ساهمت فيه تونس لما تمثله تلك الاكياس من خطورة على صحة المواطن والبيئة .


واضافت في تصريح إعلامي بمناسبة اشرافها اليوم بمعتمدية جرزونة على تظاهرة توعوية وتحسيسية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للنظافة وايضا الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة الذي تم وضعه هذه السنة تحت شعار "مكافحة التلوث البلاستيكي" ،ان وزارة البيئة وبالتعاون مع بقية الهياكل ومنها وزارتا التجارة والصناعة تعمل على التطبيق التدريجي للقانون والزام الجميع به .
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وشددت على اهمية الوعي الجماعي وعلى ضرورة تحسيس عموم المواطنين بضرورة المحافظة على البيئة والمحيط والدور الفاعل للنسيج المجتمعي والقطاع الخاص في مواصلة معاضدة جهود الدولة للحد من مظاهر التلوث.
واشارت الى ان الوزارة وضعت عديد البرامج البيئية الكبرى ومنها الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي، ملاحظة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي والبلديات وايضا مهنيي القطاع السياحي لحماية المحيط الشاطئي ،داعية في هذا الصدد المواطنين إلى المساهمة من جانبهم في هذا المجهود خلال موسم الاصطياف .
يذكر ان المبادرة التوعوية شهدت مشاركة ثلة من النسيج المنظماتي والجمعياتي المحلي وتضمنت فقراتها وفق لجنة التنظيم الاعلان عن الفائزين في مسابقتين تم الاعلان عنهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سبل الحد من الاستعمال البلاستيك في إطار البرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت ، وثلاث ورشات توزعت على التنشيطال بيئي والرسم وبيئةرسكلة النفايات وتسميد النفايات العضوية.


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