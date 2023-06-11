عروض موسيقية ومسرحية وابتكارات فنية وعلمية في احتفاء جامعة تونس بطلبتها بمناسبة "يوم العلم"

يستضيف فضاء قاعة الفن الرابع والمعهد العالي للموسيقى بتونس يوم الثلاثاء 20 جوان الحالي مجموعة من الفقرات الموسيقية والمسرحية والفنية وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من تظاهرة "يوم العلم" التي تنظمها جامعة تونس.

ودأبت جامعة تونس، في ختام كل سنة دراسية جامعية، على الاحتفاء بالطلبة المتفوقين في "الإجازة" و"الباشلور" و"الشهادة الوطنية لمهندس" و"الماجستير".

وتقام الفعاليات هذا العام يوم 20 جوان بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، وهي تعد مناسبة لا فقط للاحتفاء بالطلبة المتفوقين وتكريمهم في حضور أوليائهم وأساتذتهم، بل كذلك للتعريف بمختلف الاختصاصات العلمية والأدبية والفنية التي تؤمّنها جامعة تونس، وفق ما أفاد مدير المعهد العالي للموسيقى بتونس سمير بشة، الذي أوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" أن برنامج تظاهرة يوم العلم يتضمن أيضا عرضا للإبداعات والإصدارات العلمية والفنية والابتكارات التكنولوجية لطلبة الجامعة، وسيكون ذلك بمقر المعهد العالي للموسيقى بتونس.

وتستضيف قاعة الفن الرابع بالعاصمة أيضا مجموعة من العروض الموسيقيّة سيتولى تقديمها طلبة المعهد العالي للموسيقى بتونس، كما سيقدم طلبة المعهد العالي للفن المسرحي عملا مسرحيا من إنتاج مؤسستهم. ويتخلل العرض المسرحي والمراوحات الموسيقية، فقرات توزيع الجوائز على الطلبة المتفوّقين في مختلف الاختصاصات وذلك بإشراف رئيس جامعة تونس ومديري ومديرات المؤسسات الجامعية المنضوية تحتها وثلة من الأساتذة والإطارات الجامعية.



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