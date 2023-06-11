تصفيات البطولة الإفريقية لكرة السلة : ''المنتخب الجزائري جاهز للمراهنة على التأهل امام تونس (مدرب المنتخب الجزائري )

سيكون المنتخب الجزائري لكرة السلة (رجال) في ''جاهزية تامة'' تحسبا المواجهة المزدوجة مع نظيره التونسي يومي 23 و25 جوان الجاري بالجزائر العاصمة لحساب التصفيات المؤهلة للبطولة الافريقية ( افروكان) المقررة بأنغولا (7-17 جويلية 2023)، حسب ما افاد به مدرب المنتخب الوطني الجزائري أحمد بن يابو.



وأكد أحمد بن يابو, أن منتخب الجزائر ه ''يحضر بشكل جيد للموعدين المقبلين ضد المنتخب التونسي وأن إجراء اللقاءين بالجزائر، بالقاعة متعددة الرياضات بسطاوالي سيكون حافزا إضافيا لنا لنيل تأشيرة التأهل إلى البطولة الإفريقية''.

وتابع المتحدث بهذا الخصوص قائلا: '' نعرف جيدا المنافس الذي واجهناه في



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لقاءين ضمن دورتين وديتين في ديسمبر الماضي بتونس، انتهيا بفوز لكل منتخب.

ستكون الأمور صعبة ولكنها ليست مستحيلة، سيما في ظل إصرار فريقنا على افتكاك تأشيرة التأهل''.