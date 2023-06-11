منوبة: اختتام برنامج "أنت تقرّر" بدوار هيشر و تكريم الفاعلين فيه

اختتم اليوم الأحد بالمركب الشبابي بمنوبة، برنامج "أنت تقرّر" الذي تنجزه جمعية آفاق النجاح بالمنطقة بالشراكة مع

كل من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، ومندوبية شؤون المرأة والأسرة والطفولة، وبتمويل من المعهد الجمهوري الدولي لتعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.



واستعرضت رئيسة جمعية آفاق النجاح فاطمة الدريدي في تصريح ل(وات) بالمناسبة نتائج هذا البرنامج والمتمثلة في ثلاث مشاريع شبابية منها شريط توعوي تحسيسي حول المشاركة في الانتخابات، ومطوية ومسابقة ثقافية أنت تختار شارك فيها عدد هام من شباب المنطقة سيقع خلال الاختتام تكريم المتوجين منهم .



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وتأتي هذه الإنتاجات بعد تشريك 30 شابا وشابة (بين 18 سنة و39 سنة) من المنطقة، من المنقطعين عن الدراسة ومن خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخصوصية، في 12 دورة تكوينية ومرافقة طيلة مدة 10 أشهر، وذلك بهدف دعم مشاركتهم في الشأن العام والحياة العامة و في صنع القرار، وتفعيل مساهمتهم فى تحديد احتياجاتهم.



وتمحورت الدورات التكوينية المتماشية مع متطلبات المشروع المندرج في إطار دعم المسار الانتخابي ولمزيد تكريس مبادئ الديمقراطية، حول المواطنة والانتخابات والدستور والاتصال وإعداد أفكار مشاريع صغرى وكيفية تسويقها وحصولها على التمويل وبلورتها على أرض الواقع.



وللاشارة تم خلال هذا القاء تكريم جميع الشركاء والمساهمين في انجاح المشروع من مختلف مكونات المجتمع المدني وتثمين جهود جميع الأطراف المساهمة في النهوض بالشباب في معتمدية دوار هيشر وفي الارتقاء بالوعي المواطني والمجتمعي لديهم.



يشار الى أن جمعية آفاق النجاح انطلق نشاطها الفعلي خلال سنة 2018 ، بتنفيذ ثلاث برامج مماثلة على غرار برنامج "ثمّن" مع المركز البريطاني والذي شمل 30 شابا وشابة ، وفق تأكيد رئيسة الجمعية.