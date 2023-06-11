المرصد الوطني لسلامة المرور: ارتفاع في عدد القتلى وتراجع في عدد حوادث المرور الى حدود ال8 من جوان الجاري

بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث المرور منذ بداية سنة 2023 و الى غاية الثامن من شهر جوان الجاري حدود 468 قتيلا مسجلة
بذلك ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية والتي لم يتجاوز فيها عدد القتلى ال 365 قتيلا، وفق معطيات أوردها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي على الانترنت.
وبلغ عدد الحوادث إلى حدود 8 جوان الجاري 2220 حادثا مقابل 2444 حادثا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية مسجلة بذلك تراجعا ب 224 حادثا مروريا، وتسببت هذه الحوادث في إصابة 3128 جريحا مقابل 3491 خلال السنة الماضية مسجلة تراجعا ب363 جريحا مقارنة بنفس الفترة.
بذلك ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية والتي لم يتجاوز فيها عدد القتلى ال 365 قتيلا، وفق معطيات أوردها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي على الانترنت.
وبلغ عدد الحوادث إلى حدود 8 جوان الجاري 2220 حادثا مقابل 2444 حادثا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية مسجلة بذلك تراجعا ب 224 حادثا مروريا، وتسببت هذه الحوادث في إصابة 3128 جريحا مقابل 3491 خلال السنة الماضية مسجلة تراجعا ب363 جريحا مقارنة بنفس الفترة.
وبحسب المعطيات التي نشرها المرصد كان السهو وعدم الانتباه هو السبب الرئيسي لارتكاب الحوادث بنسبة 42 بالمائة وفي المرتبة الثانية تسببت السرعة في ارتكاب 15.59 بالمائة واحتل عدم احترام الأولوية المرتبة الثالثة بنسبة 8.47 بالمائة من الحوادث المسجلة إلى حدود 8 جوان الجاري.
وتمثل السرعة السبب الرئيسي في سقوط قتلى خلال هذه الحوادث بنسبة 28.63 بالمائة في حين يمثل السهو وعدم الانتباه السبب الرئيسي في سقوط جرحى بنسبة 36.35 بالمائة ومن بين أهم الأسباب الأخرى لارتكاب هذه الحوادث عدم احترام الأولوية وعدم ملازمة اليمين وشق الطريق والمداهمة وتغيير الاتجاه .
جدير بالتذكير أن المرصد الوطني لسلامة المرور سعى في اكثر من مناسبة الى اصدار و نشر بلاغات مرورية و الحضور بمختلف وسائل الإعلام للتأكيد على ضرورة الإنتباه أثناء السياقة الا ان حوادث المرور لا تزال تحصد الأرواح وتسجل عددا كبيرا من الجرحى.
كما جدّد المرصد الدعوة لمستعملي الطريق الى ضرورة التقيد بقوانين المرور ودعوة كل السلط الجهوية منهم بالخصوص رؤساء اللجان الجهوية للسلامة المرورية إلى القيام بما يتعين لمراجعة خطط العمل الميدانية لوقف "استهتار" بعض مستعملي الطريق بالأرواح و الممتلكات بكل صرامة و العمل على متابعة تنفيذ هذه الخطط و تقييمها.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 268134