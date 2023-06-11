المرصد الوطني لسلامة المرور: ارتفاع في عدد القتلى وتراجع في عدد حوادث المرور الى حدود ال8 من جوان الجاري

بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث المرور منذ بداية سنة 2023 و الى غاية الثامن من شهر جوان الجاري حدود 468 قتيلا مسجلة

بذلك ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية والتي لم يتجاوز فيها عدد القتلى ال 365 قتيلا، وفق معطيات أوردها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي على الانترنت.



وبلغ عدد الحوادث إلى حدود 8 جوان الجاري 2220 حادثا مقابل 2444 حادثا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية مسجلة بذلك تراجعا ب 224 حادثا مروريا، وتسببت هذه الحوادث في إصابة 3128 جريحا مقابل 3491 خلال السنة الماضية مسجلة تراجعا ب363 جريحا مقارنة بنفس الفترة.



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