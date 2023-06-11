المنتخب التونسي لكرة السلة - دعوة 14 لاعبا للمشاركة في تصفيات المنطقة الاولى المؤهلة الى كاس افريقيا للامم للمحليين 2023

وجه مدرب المنتخب التونسي لكرة السلة ايرمان كونتير الدعوة ل14 لاعبا في اطار الاستعداد لتصفيات المنطقة الاولى المقررة بالجزائر من 23 الى 25 جوان الجاري والمؤهلة الى نهائيات كاس افريقيا للامم للاعبين المحليين (انغولا 2023).



وسيدخل المنتخب التونسي في تربص تحضيري بداية من 12 جوان الجاري بمدينة المنستير على ان يكون التحول الى الجزائر يوم 21 من الشهر ذاته.





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وضمت القائمة جوهر الجوادي وهيثم سعادة ومحمد فارس العشي (النادي الافريقي) ومحمد مرتضى بن طاهر (النجم الرادسي) واشرف القنوني (النجم الساحلي) وبشير بن يحي (شبيبة المنازه) واسكندر بالراشد (الملعب النابلي) واحمد العدامي واسامة المرناوي وفراس الحياني وحسام مهملي وعمرو بوعلاق (الاتحاد المنستيري) ويانيس بيجوكس (بولازاك الفرنسي) وياسين التومي (فريق جامعي بالولايات المتحدة). وتنص لوائح المسابقة ان كل منتخب له الحق في تشريك سوى لاعبين اثنين محترفين في الخارج.



يذكر ان تصفيات المنطقة الاولى ستضم ثلاثة منتخبات هي تونس والجزائر وليبيا على ان يتاهل صاحب المركز الاول الى النهائيات القارية.



وستقام المرحلة النهائية لكس افريقيا للامم للمحليين بالعاصمة الانغولية لواندا من 7 الى 16 جويلية القادم بمشاركة 12 منتخبا.



يذكر ان المنتخبات التي احرزت المراكز الاربعة الاولى في النسخة الفارطة التي اقيمت سنة 2019 في مالي متاهلة مباشرة الى نهائيات 2023 وهي الكونغو الديمقراطية (البطل) وكينيا (الوصيف) وانغولا (صاحبة المركز الثالث) والمغرب (صاحب المركز الرابع).



كما ضمن منتخبا الكاميرون والموزمبيق ترشحهما الى المرحلة النهائية بعد احرازهما المركز الاول في التصفيات الخاصة بالمنطقتين الرابعة والسادسة.