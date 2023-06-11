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سيدي بوزيد: انطلاق أشغال المستشفى الجهوي بمعتمدية جلمة خلال السنة القادمة

Publié le Dimanche 11 Juin 2023 - 09:55 قراءة: 1 د, 2 ث
      
من المنتظر أن يكون انطلاق الأشغال الخاصة بإحداث المستشفى الجهوي صنف "ب" بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد خلال السنة القادمة حسب ما تم الإعلان عنه خلال زيارة لممثلين عن البنك الكويتي الممول للمشروع ومكتب الدراسات وممثلين عن الإدارة الجهوية للصحة والسلط الجهوية إلى موقع المشروع نهاية الاسبوع للمعاينة الفنية للموقع والتأكد من قابلية ربطه بمختلف الشبكات.

وأكد نائب الشعب عن معتمديتي جلمة والسبالة، صالح سالمي، في تصريح لوات أن المشروع حاليا في مرحلة طلب العروض للدراسة الفنية في ما تنطلق الأشغال فعليا خلال شهر افريل من سنة 2024 وذلك بعد تجاوز مختلف الإشكاليات التي عطلت انجازه منذ سنة 2015 تاريخ الإعلان عن المشروع.

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ويتم انجاز المشروع بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية ضمن اتفاقية ممضاة سنة 2017 وقد تم رصد 52 فاصل 3 مليون دينار منها 37 فاصل 8 مليون دينار بناءات و14 فاصل 5 مليون دينار تجهيز ويتضمن 105 سرير و3 قاعات عمليات مع وجود العديد من الاختصاصات الطبية على غرار الجراحة العامة والطب الباطني وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وقسم التخدير والإنعاش والاستعجالي بالإضافة إلى العيادات الخارجية والتصوير الطبي والمخابر والصيدلية.

وقد تم تخصيص عقار على ملك الدولة تتجاوز مساحته 5 هكتارات ومن المتوقع ان لا تتجاوز مدة الدراسات 12 شهرا لتنطلق الأشغال شهر افريل القادم لمدة 24 شهرا يكون إثرها قابلا للاستغلال.


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