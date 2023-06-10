مانشستر سيتي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

أحرز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي باكورة ألقابه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب إنتر ميلان الإيطالي إثر فوزه عليه (1-0) في النهائي الذي جمعهما مساء اليوم السبت، في إسطنبول.



ويدين الفريق الإنجليزي بالفضل في انتصاره التاريخي لنجمه الإسباني رودريغو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له بحلول الدقيقة 68 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول التركية.





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