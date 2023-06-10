الديوان الوطني للصناعات التقليدية ينظم المسابقة الوطنية أولمبياد الصناعات التقليدية

ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية، مسابقة وطنية سنوية، بعنوان "أولمبياد الصناعات التقليدية"، لتشجيع الحرفيين على المحافظة على أصالة وجودة منتجات الصناعات التقليدية التونسية.

وتم الإعلان عن هذه المسابقة، ضمن الأمر عدد 459 لسنة 2023، والمؤرخ يوم 5 جوان 2023، الصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 9 جوان 2023.

وتهدف هذه المسابقة، الى حماية ضوابط الأصالة وجودة منتجات الصناعات التقليدية التونسية وإعادة الاعتبار إلى الصناعات التقليدية الأصيلة وحمايتها من الاندثار.

كما يعتزم الديوان الوطني للصناعات التقليدية، إحداث الجائزة الوطنية لأفضل مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية، في إطار الأمر عدد 458 لسنة 2023، والمؤرخ في 5 جوان 2023.



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وستسند هذه الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية، ضمن فعاليات الصالون الوطني للابتكار في الصناعات التقليدية وحدد مقدارها بثلاثة آلاف دينار.

يشار إلى أن عائدات الصادرات من منتجات الصناعات التقليدية، قد بلغت سنة 2022، ولأول مرة، أكثر من 350 مليون دينار،وفق ما كشف عنه وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد معز بلحسن.

ويساهم قطاع الحرف اليدوية بحوالي 5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، ويشغل حوالي 350 ألف شخص و يوفر حوالي 6 آلاف موطن شغل سنويا، وفق معطيات صادرة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية.