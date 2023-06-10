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رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة الى ولاية صفاقس

Publié le Samedi 10 Juin 2023 - 18:27 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم السبت، زيارة غير معلنة الى ولاية صفاقس.

وتحول رئيس الدولة، في مستهل زيارته، الى منطقة باب الجبلي بالمدينة العتيقة بصفاقس، حيث اطلع على وضعية عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات دول افريقيا جنوب الصحراء، وفق ما عاينه مراسل (وات) بالجهة.

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وتحول سعيّد إثر ذلك الى مقر الولاية، أين التقى المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية صفاقس وبعدد من المسؤولين الجهويين. كما التقى عددا من المواطنين الذين تجمعوا أمام مقر الولاية مطالبين بتعيين وال للجهة، على اثر قرار رئيس الدولة إنهاء مهام فاخر الفخفاخ على رأس ولاية صفاقس يوم 6 جانفي الفارط.




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