رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم : حوالي 16 ألف شرطي لتأمين نهائي مانشستر سيتي - انتر ميلان

خصصت السلطات التركية حوالي 16 ألف شرطي لتأمين نهائي رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، الذي سيجرى أطواره مساء اليوم السبت بإسطنبول, حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام محلية.





وأوضحت المصادر الإعلامية أنه تم تخصيص 15 ألفا و850 شرطيا سينتشرون داخل ملعب ''أتاتورك" وحوله، وفي مطاري المدينة (مطار إسطنبول ومطار صبيحة كوكجن) ومحطات المواصلات العامة والساحات والفنادق التي تستضيف المشجعين.



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كما سيتم مراقبة محيط الملعب عبر كاميرات، فضلا عن إغلاق بعض الطرق أمام السيارات في مناطق "الفاتح" و"شيشلي" و"باشاك شهير"، بسبب الفعاليات التي ستقام على هامش المباراة.

وتخطط بلدية إسطنبول الكبرى لنقل المشجعين الحاصلين على تذاكر للمباراة عبر 500 حافلة إلى الملعب، وفقا للمصادر ذاتها.

واتخذت مديرية الصحة في إسطنبول تدابير في مناطق تجمع المشجعين حيث تم تخصيص سيارات إسعاف وعيادات متنقلة وخيم طبية.

يذكر أن أخر مرة احتضنت فيها إسطنبول نهائي رابطة أبطال أوروبا تعود إلى سنة 2005.

وينتظر الفاعلون الاقتصاديون في المدينة هذا الحدث بفارغ الصبر، مع توقعات بحضور أكثر من 50 ألف شخص لمشاهدة النهائي، مما يعزز امال انتعاش السياحة في إسطنبول بعد الاثار السلبية لزلزال فيفري الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين مانشستر سيتي الإنقليزي وإنتر ميلان الإيطالي على الساعة الثامنة ليلا.