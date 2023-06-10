أمين عام المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة على الانتخابات يعرب عن استعداده لتوسيع مجالات التعاون مع تونس

أعرب الأمين العام للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة على الانتخابات كيفن كساس زامورا، عن استعداده لتوسيع مجالات التعاون مع تونس بحسب حاجة الجانب التونسي.



كما عبر ، خلال لقائه اليوم السبت مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر الحكومة بالقصبة رفقة وفد مرافق له، عن ارتياحه للتعاون القائم بين المعهد ومختلف الوزارات التونسية، وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.





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من جهتها استعرضت رئيسة الحكومة مختلف الاستحقاقات السياسية التي تم تحقيقها وفقا لخارطة الطريق المعلن عنها، وأهم الخطوات المقبلة لاستكمال المسار الديمقرطي في تونس، معبرة عن رغبة بلادنا في مزيد تعزيز التعاون مع المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة على الانتخابات "IDEA".



جدير بالذكر أن تونس هي عضو في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة على الانتخابات، وهي منظمة دولية حكومية تعمل على دعم الديمقراطية المستدامة حول العالم.











