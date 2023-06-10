المنستير: 250 حاجّا وحاجّة من ولاية سوسة يتوجّهون اليوم نحو البقاع المقدّسة عبر مطار المنستير الحبيب-بورقيبة الدولي

يعيش مطار المنستير الحبيب-بورقيبة الدولي، منذ أمس الجمعة وإلى غاية يوم 21 جوان الجاري، على وقع رحلات ذهاب الحجيج نحو البقاع المقدسة والمقدّرة بـ10 رحلات، وقد وفد اليوم إلى هذا المطار 250 حاجّا وحاجة من ولاية سوسة يرافقهم 4 من المرشدين ومؤطرين اثنين وعوني صحة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للشؤون الدينية بالمنستير، محمّد عبيد، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا.



وأفاد والي سوسة نبيل الفرجاني على هامش زيارته للمطار لتوديع حجيج ولاية سوسة أنّ مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي أصبحت له تقاليد في مجال تأمين رحلات الحجيج نحو البقاع المقدسة، حيث عاين فيه اليوم تنظيما محكما مع توفر مختلف الخدمات للحجيج علاوة على الظروف المريحة في قاعة الانتظار، مثمّنا جهود الأمنيين من مختلف الأسلاك بالمطار والديوانة وأعوان البريد التونسي والصحة.

من جانبهم، أكد عدد من الحجيج في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنّهم استكملوا مختلف الإجراءات في المطار في ظرف لا يتجاوز النصف ساعة، كما وزّعت عليهم الخطوط التونسية 100 كمامة وحقيبة صغيرة بها لمجة.



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وأقلعت أمس الرحلة الأولى للحجيج من مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي وعلى متنها 249 حاجا وحاجة من ولاية القيروان و8 من ولاية المهدية، وينتظر أن تقلع أوّل رحلة لحجيج ولاية المنستير يوم 13 جوان الجاري وستكون هناك 3 رحلات أخرى لنقل مجموع 590 حاجا وحاجة من الجهة.