تسمية احمد جعفر رئيسا جديدا لمؤسسة "فداء" (الرائد الرسمي)

ورد بالعدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 60 ) بتاريخ الجمعة 9 جوان 2023، أمران عن رئاسة الجمهورية، ينص الاول على انهاء مهام محمد الطيب الغزي، رئيس مؤسسة فداء ابتداء من 28 نوفمبر 2022، وينص الثاني على تسمية أحمد جعفر، مستشار المصالح العمومية، رئيسا للمؤسسة ذاتها.



وكان صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 22 ديسمبر 2022، أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء في اطار تنفيذ المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وخاصة الفصل 4 منه.

ومؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الإعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وهي تابعة لرئاسة الجمهورية.



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ووفق هذا المرسوم تتولى مؤسسة "فداء" الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على الحقوق والمنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم الى جانب ،مساعدتهم ودعمهم ورعايتهم في كافة المجالات وخاصة منها الصحية والمادية والاجتماعية والتعليمية،

كما تقوم هذه المؤسسة بوضع قاعدة بيانات تتعلق بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتحيينها،وحفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم



