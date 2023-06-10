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الإثيوبي لاميشا يحطم الرقم القياسي لسباق 3 آلاف متر موانع في الدوري الماسي

Publié le Samedi 10 Juin 2023 - 08:52 قراءة: 0 د, 24 ث
      
حطم العداء الإثيوبي لاميشا جيرما، امس الجمعة، الرقم القياسي العالمي في سباق 3000م موانع في جولة باريس للدوري الماسي لألعاب القوى.
وسجل لاميشا، البالغ من العمر 22 عاما، توقيتا قدره (7:52.11 دقائق) ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم العداء القطري سيف سعيد شاهين والصامد منذ العام 2004 وقدره (7:53.63 دقائق).

وتفوق لاميشا على الياباني ريوجي ميورا، صاحب المركز الثاني، الذي سجل رقما وطنيا جديدا قدره (8:09.91 دقائق)، فيما حل الإسباني دانيال آرس في المركز الثالث بزمن قدره ( 8:10.63 دقائق).


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