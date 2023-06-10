إقامة 4 نسخ من كأس السوبر الايطالية لكرة القدم بالسعودية

أعلنت الرابطة الإيطالية لكرة القدم عن إقامة مسابقة كأس السوبر بالمملكة العربية السعودية لأربعة مواسم قادمة.

وذكرت الرابطة، في بيان، أن أربعا من النسخ القادمة من البطولة ستقام بالسعودية، من بينهما نسختا 2024 و2025، فيما سيتم اتخاذ القرار لاحقا بشأن موعد النسختين الأخريين.

وتشارك في كأس السوبر أربعة أندية (البطل ووصيفه وبطل الكأس ووصيفه) منذ العام 2020، بعد قرار بتوسعة المشاركة لتشمل أربعة فرق بدلا عن فريقين كما كان في السابق.

وستكون نسخة كأس السوبر القادمة بمشاركة أندية نابولي الفائز بالبطولة ووصيفه لاتسيو، وإنتر ميلان الفائز بالكاس ووصيفه فيورنتينا.



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وسبق للسعودية أن استضافت كأس السوبر الإيطالي ثلاث مرات كانت آخرها في جانفي الماضي وتوج بها إنتر ميلان بعد فوزه على جاره ميلان بثلاثية نظيفة.