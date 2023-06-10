وزير السياحة :"لاول مرة في تونس يتم تصدير أكثر من 350 مليون دينار من الصناعات التقليدية"

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، أن تونس سجّلت لأوّل مرّة تصدير أكثر من 350 مليون دينار من الصناعات التقليدية خلال سنة 2022.



وأضاف بلحسين في تصريح ل"وات"، خلال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للديوان الوطني للصناعات التقليدية، أنّ هناك تحسنا في كل المؤشرات المتعلقة بقطاع الصناعات التقليدية، الذّي يساهم بما لا يقل عن 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتونس، ويشغل حوالي 350 ألف حرفي وحرفية ويوفر ما يقارب عن 6 آلاف موطن شغل سنويا.

واوضح أنّ الندوة تمثل مناسبة للقاء بالمندوبين الجهويين، الذين يضطلعون بمسؤوليات هامة في الجهات وتثمين خصوصياتها والنهوض بالقطاع وتاطير الحرفيين وتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعات التقليدية.



...



وتمّ خلال أشغال الندوة التأكيد على ضرورة تنفيذ القرارات، التّي تمّ اقرارها لفائدة الصناعات التقليدية، خاصّة، إجراءات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 16 مارس 2023، التّي تتعلّق بالتكوين والتدريب المهني والتصدير وتمويل الباعثين والترويج والتسويق.



كما تم التاكيد على الإحاطة بالباعثين الشبّان في قطاع الصناعات التقليدية وتسهيل إجراءات الاستثمار في هذا القطاع بالإضافة إلى التأكيد على تنظيم أيّام جهويّة للإحاطة بالباعثين خاصّة في مجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وتسهيل الإجراءات والتعريف بالشركات الأهلية في مجال الصناعات التقليدية إلى جانب مسالة توفير المواد الأوّلية وتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل في الصناعات التقليدية.



وتم خلال أشغال الندوة الدورية تقديم أنشطة وبرامج عمل مختلف المندوبيات الجهويّة للديوان لسنة 2022 والثلاثية الأولى لسنة 2023 مع تقديم أهم البرامج والأنشطة والمشاريع الجهوية للسداسي الثاني من السنة ذاتها إلى جانب عرض أهم المحطات الترويجية لسنة 2023 من تظاهرات ومعارض وطنية وجهوية ودولية. وكانت الندوة فرصة لطرح مختلف إشكاليات القطاع وتقديم المقترحات لمزيد النهوض به.



ومن جانبه بين المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية، فوزي بن حليمة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الهدف من اللقاء هو متابعة مدى تقدم برامج الديوان على المستوى الجهوي وايجاد حلول للاشكاليات، التي حالت دون تقدم بعض البرامج ومناقشة البرامج، التي وقع إقرارها على المدى المتوسط إلى حدود سنة 2025.



وادى وزير السياحة، بالمناسبة، زيارة الى الورشات المختصة في النحاس المطروق والاستماع إلى مشاغل الحرفيين. وعاين جودة و أنواع الزرابي بنقطة معتمدة لعرض وبيع الزربية المحلية ومنتوجات الصناعات التقليدية ذات طابع مميّز.



كما اطلع على عملية تفعيل المشروع النموذجي لانماء البريدي العالمي EAZY EXport المتعلق بتبسيط الإجراء لعملية الوسق والتصدير للمنتوجات الصناعات التقليدية عبر الشبكة البريدية بمقر المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية.