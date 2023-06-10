توزر: متعهدو رحلات من فرنسا يزورون توزر ويعقدون ورشة عمل

نزل وفد من متعهدي الرحلات الفرنسيين المتخصصين في سياحة الاعمال والمؤتمرات يضم قرابة 120 وكيل أسفار، ضيفا على ولاية توزر اليوم الجمعة، عبر رحلة مباشرة حطت بمطار توزر نفطة الدولي، وهي زيارة تمتد ليوم واحد، وتتنزل في سياق مزيد الترويج للوجهة السياحية بالولاية.



وبحسب ما أفاد به منظم الرحلة وممثل شركة مختصة في سياحة الاعمال سامي مثلوثي صحفية "وات" فإن هذا الصنف من السياحة أي سياحة المؤتمرات، كان على امتداد سنوات أحد عوامل تنشيط القطاع السياحي في الجهة، حيث كانت الوكالات المتخصصة في سياحة الاعمال والمؤتمرات تنظم معدل 04 رحلات كل شهر نحو توزر.





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وأضاف في هذا السياق أن عودة متعهدي رحلات فرنسيين هو مؤشر على تعافي هذا النشاط، لافتا الى أن برنامج الوفد اشتمل على زيارة الى المدينة العتيقة بتوزر أولاد الهادف، تعرف خلالها ضيوف الجهة على الطابع السياحي للمدينة وخاصة دور الضيافة التي تعتمد على الطابع المعماري والموروث الثقافي لا سيما فيما يتعلق بالمطبخ الجريدي، كما عقد متعهدو الرحلات الفرنسيين ورشة في أحد النزل، ليختتم برنامج الزيارة مساء بعشاء وسهرة في عمق الصحراء قبل مغادرة الجهة.



ومن جهته لفت المندوب الجهوي للسياحة بتوزر ياسر صوف الى أن السوق الفرنسية تسجل عودتها الى تونس ومن بينها ولاية توزر، وهو ما يبرز في عدد السياح الفرنسيين الوافدين على الجهة خلال هذا الموسم، اما في شكل مجموعات أو بشكل فردي.



وبين بخصوص سير الموسم السياحي لهذا الموسم أن القطاع يسجل تحسنا بزيارة 63 ألف سائح من جنسيات مختلفة أي بزيادة قدرها 23 بالمائة بالمقارنة مع الموسم الماضي و97 ألف ليلة مقضاة بزيادة بلغت 13 بالمائة، وذلك في الفترة الممتدة من 1 جانفي الى نهاية شهر ماي الماضي.