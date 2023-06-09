مدنين: تلميذ بكالوريا يقدم على الانتحار شنقا بعد ان اتم اختبارات الايام الثلاثة الاولى من الامتحانات

اقدم مساء اليوم الجمعة، تلميذ بكالوريا اداب مرسم باحد معاهد جزيرة جربة، على الانتحار شنقا باستعمال حبل، داخل منزله، وذلك بعد ان اتم اختبارات الايام الثلاثة الاولى من الدورة الرئيسية لبكالوريا 2023، وفق المندوب الجهوي للتربية بمدنين محرز نجيب بن حميدة .



واوضح المندوب لصحفية "وات" ان التلميذ يعاني من انهيار نفسي، اضطره الى التوقف عن الدراسة لفترة خلال السنة الدراسية، ثم عاد ليلتحق بالمعهد بصفة عادية، واشار الى انه كان في السنوات الماضية متميزا في دراسته.