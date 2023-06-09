الجزائري لحلو بن إبراهيم حكما لكلاسيكو النجم الساحلي والترجي الرياضي

عينت الادارة الوطنية للتحكيم الجزائري لحلو بن ابراهيم حكما لمباراة كلاسيكو الجولة الحادية عشرة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجمع غدا النجم الساحلي بالترجي الرياضي بالملعب الاولمبي سوسة.

وفي المقابل، سيتولى الحكم السعودي خالد الطريس ادارة مباراة النادي الافريقي والاتحاد المنستيري المقررة غدا ايضا بملعب حمادي العقربي برادس في اطار ذات الجولة.

كما قررت الادارة الوطنية للتحكيم الاستعانة بحكمين اجنبيين للاشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" في المباراتين على حد السواء من خلال الحكم السعودي تركي الخضير في لقاء اولمبي سوسة و مواطنه ماجد الشمراني في مباراة ملعب حمادي العقربي برادس.

وفي ما يلي التعيينات الكاملة لمباريات الجولة الحادية عشرة التي ستدور يومي السبت 10 و الاحد 11 جوان :



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السبت 10 جوان 2023

ملعب اولمبي سوسة س16 و 30 دق

النجم الساحلي-الترجي الرياضي الحكم لحلو بن ابراهيم (الجزائر) حكم "الفار" تركي الخضير (السعودية)

ملعب حمادي العقربي برادس س 16 و 30 دق

النادي الافريقي-الاتحاد المنستيري الحكم خالد الطريس (السعودية) حكم "الفار" ماجد الشمراني (السعودية)



الاحد 11 جوان 2023

ملعب بنقردان س16 و30 دق

اتحاد بن قردان-اتحاد تطاوين الحكم باديس بن صالح حكم "الفار" هيثم القصعي

ملعب حمادي العقربي برادس س 16 و 30 دق

الاولمبي الباجي-النادي الصفاقسي الحكم عامر شوشان حكم "الفار" فرج عبد اللاوي







