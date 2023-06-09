بنزرت: تهيئة وتدعيم الحوض الساكب بمنطقة عين غلال باعتمادات مالية توازي 200 الف دينار

وقال الرئيس المدير العام لشركة استغلال مياه الشمال عز الدين بن الشيخ في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ،ان كلفة المشروع تعادل 200 ألف دينار من الأموال العمومية ، وهو يندرج في إطار تدعيم منظومة تزويد المياه ككل ولاسيما تزويد قنال مجردة والوطن القبلي .ولاحظ المسؤول ، أن مشروع إعادة ترميم وتهيئة الحوض الساكب بمنطقة عين غلال سيسهم في الرفع من نسق ضخ المياه وتزويد مناطق تونس الكبرى والوطن القبلي ووصولا إلى ولاية صفاقس من 850 ألف متر مكعب إلى 950 ألف متر مكعب .