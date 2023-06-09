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بنزرت: تهيئة وتدعيم الحوض الساكب بمنطقة عين غلال باعتمادات مالية توازي 200 الف دينار

Publié le Vendredi 09 Juin 2023 - 17:10 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أدى وزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي اليوم زيارة عمل الى ولاية بنزرت اطلع خلالها بحضور كاتب الدولة للمياه رضا قبوج ووالي بنزرت سمير عبد اللاوي، على مشروع إعادة تهيئة وترميم الحوض الساكب بمنطقة عين غلال بمعتمدية ماطر

وقال الرئيس المدير العام لشركة استغلال مياه الشمال عز الدين بن الشيخ في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ،ان كلفة المشروع تعادل 200 ألف دينار من الأموال العمومية ، وهو يندرج في إطار تدعيم منظومة تزويد المياه ككل ولاسيما تزويد قنال مجردة والوطن القبلي .
ولاحظ المسؤول ، أن مشروع إعادة ترميم وتهيئة الحوض الساكب بمنطقة عين غلال سيسهم في الرفع من نسق ضخ المياه وتزويد مناطق تونس الكبرى والوطن القبلي ووصولا إلى ولاية صفاقس من 850 ألف متر مكعب إلى 950 ألف متر مكعب .
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يشار إلى أن وزير الفلاحة، شدد خلال اطلاعه على تفاصيل المشروع وأهدافه على أهمية رفع درجات اليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تعزيز الأمان والسلامة بالمكان .


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