المنستير:الدورة 19 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية تحت عنوان "المنستير ملتقى الألوان" بمشاركة فنانين من 24 دولة

تحت عنوان "المنستير ملتقى الألوان"، تنظم جمعية الفنون الجميلة بالمنستير الدورة 19 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية، من 15 إلى 24 جوان الجاري بمشاركة 59 فنانا تشكيليا من 24 دولة من بينهم من يشارك لأوّل مرة من الهند وسريلاندا وأثيوبيا وفق ما أفاد وات الكاتب العام للجمعية والناطق باسمها مصطفى حمامة.

ويقام هذا المهرجان بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ووزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للسياحة وبلدية المنستير. ويفتتح يوم الجمعة 16 جوان الجاري على الساعة الخامسة مساء بمتحف محمّد محسن القطاري بفاليز المنستير على أن ينطلق المشاركون يوم السبت 17 جوان في رحلة نحو بنزرت مرورا بأوذنة الأثرية.

وتنطلق الورشات الفنية تحت أسوار مدينة المنستير الأحد 18 جوان الجاري على الساعة التاسعة صباحا لتتواصل يومين. وسيتم يوم الأحد (س17) تدشين معرض للفنان التركي شمس الدين دقلي برواق مارينا وزيارة العمل الفني الذي أنجزه ضيف الشرف التونسي خلال هذه الدورة كريم الظاهري.

ويخصص يوم الثلاثاء 20 جوان الجاري لحصص التمرن على الغطس بمسبح نزل الإقامة للإعداد للورشة الفنية للرسم تحت الماء في البحر بالتعاون مع جمعية أزرقنا الكبير، على أن تنطلق هذه الورشات يوم الأربعاء 21 جوان على الساعة التاسعة صباحا.



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وتتواصل الورشات الفنية الأربعاء بنزل الإقامة بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر ثم يواكب المشاركون في المساء سهرة تنشيطية ثقافية مع عرض للأزياء. ويتوجه المشاركون في المهرجان يوم الخميس 22 جوان الجاري نحو المتحف الروماني بسوسة والمدينة العتيقة بها.

وتختتم الورشات الفنية يوم الجمعة 23 جوان مع برمجة سهرة تؤثثها فرقة بالي المنستير في حين يختتم المهرجان السبت 24 جوان الجاري بالمركب الثقافي بالمنستير بتدشين معرض جماعي للأعمال الفنية المنجزة خلال هذه الدورة والإعلان عن أفضل عمل فني للدورة 19 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمنستير.

وإلى جانب طابعه الفني الثقافي، يستهدف المهرجان الترويج للوجهة السياحية التونسية حيث برمجت هيئة المهرجان أيضا رحلة نحو الجنوب التونسي للمشاركين الراغبين في ذلك إلى جانب زيارة المدينة العتيقة بالمنستير وروضة آل بورقيبة ومتحف اللباس التقليدي ومتحف الحبيب بورقيبة بقصر المرمر فضلا عن زيارة بنزرت وسوسة.

وتعدّ الجمعية حاليا في رصيدها أكثر من ألفي عمل فني. وينتظر أن تبرم خلال الدورة 19 اتفاقية شراكة مع متحف "من مونستر" الألماني للاستفادة من تجربته في كيفية إدارة المتاحف وفق رئيس جمعية الفنون الجميلة بالمنستير ومدير المهرجان نجيب الركباني.