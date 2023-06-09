غدا السبت نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول

تجري غدا بمدينة إسطنبول التركية، مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيشهد مواجهة قوية على ملعب أتاتورك بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

ويتوقع حضور أكثر من 50 ألف متفرج لمشاهدة النهائي.



وفاجأ أنتر ميلان المراقبين بتأهله إلى النهائي . ويعكس تواجده في نهائي دوري أبطال أوروبا رمزية كبيرة لكرة القدم الإيطالية، التي ستكون حاضرة في أكبر مباراة في أوروبا بعد انقطاع طويل يعود إلى العام 2010، حين رفع فيها فريق إيطالي كأس دوري أبطال أوروبا عام 2010 عندما تغلب الإنتر بقيادة جوزيه مورينيو على بايرن ميونيخ.



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من جانبه، تميز طريق مانشستر سيتي إلى نهائي رابطة ابطال اوروبا بسلسلة مقابلات دون هزيمة حيث فاز النادي بشكل مريح بمجموعته، التي تضمنت بوروسيا دورتموند وإشبيلية وكوبنهاغن، قبل أن يتغلب على آر بي لايبزيغ وبايرن ميونيخ وريال مدريد.



ويمثل الدور النهائي بالنسبة لمانشستر سيتي، فرصة هامة لتأمين أول فوز له في دوري أبطال أوروبا.