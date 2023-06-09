الرابطة الاولى (الجولة 11) - رباعي المقدمة في صدام مباشر

تدرك مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم نهاية هذا الاسبوع منعرجا حاسما باجراء مقابلات الجولة الحادية عشرة التي ستضع رباعي المقدمة في صدام مباشر ستكون له حتما تداعيات هامة على صراع المراهنة على اللقب او المنافسة على المركزين الثاني والثالث المؤهلين على التوالي لمسابقتي رابطة ابطال افريقيا وكاس الكونفدرلية.



في الملعب الاولمبي بسوسة، يستقبل النجم الساحلي المتصدر ب26 نقطة يوم السبت الترجي الرياضي صاحب المركز الثاث ب20 نقطة في كلاسيكو مثير يدخله الفريقان برغبة مشتركة تتمثل في حصد العلامة الكاملة، الاول لقطع خطوة عملاقة نحو الظفر بالبطولة والثاني لانعاش اماله في سباق المراهنة على اللقب او على الاقل الابقاء على حظوظه كاملة في الحصول على المرتبة الثانية المؤهلة لرابطة ابطال افريقيا خلال الموسم المقبل.





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ويسعى فريق جوهرة الساحل بقيادة مدربه المخضرم فوزي البنزرتي الى تاكيد فوزه الثمين الاخير خارج الديار على الاتحاد المنستيري يوم الاربعاء ومواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية على ملعبه منذ انطلاق مرحلة التتويج حيث تمكن في مبارياته الاربع الماضية امام النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري واتحاد بن قردان واتحاد تطاوين من حصد النقاط الثلاث في اتجاه ترويض اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2016 معتمدا في ذلك بالاساس على صلابة خط دفاعه الذي يعتبر الاقوى الى حد الان بقبوله سوى 3 اهداف. وستشهد تشكيلة النجم الساحلي بالخصوص غياب حسام بن علي بداعي الاصابة في حين تبقى مشاركة الجزائري زين الدين بوتمان بين الشك واليقين لاسباب صحية.

وفي المقابل، سيحاول فريق باب سويقة تحقيق فوز ثان على التوالي ولعب اخر اوراقه في سعيه من اجل المحافظة على لقبه مدركا ان الانتصار وحده يجعله معنيا بحسابات التتويج في بقية السباق. ويدخل الترجي الرياضي المواجهة باسبقية معنوية هامة على حساب النجم الساحلي بعدما فاز عليه في اخر ثلاث مقابلات لذلك سيعمل على توظيف هذا العامل النفسي للاطاحة مجددا بمضيفه خصوصا مع عودة بعض العناصر على غرار ياسين مرياح وثنائي منتخب الاواسط العائد من مونديال الارجنتين غيث الوهابي ورائد بوشنيبة وبروز بعض الوجوه الشابة وفي مقدمتهم زكريا العايب مما سيمنح المدرب معين الشعباني بعض الحلول في ظل تواصل غياب عدد من الركائز الاساسية مثل انيس البدري وغيلان الشعلالي ومعز بن شريفية وهاني عمامو والجزائري رياض بن عياد.



وفي ملعب حمادي العقربي برادس، يستضيف النادي الافريقي صاحب المركز الثاني ب22 نقطة يوم السبت الاتحاد المنستيري الذي يحتل المرتبة الرابعة ب18 نقطة في مقابلة لا تقسم القسمة على اثنين بالنظر للحاجة الملحة للفريقين لنقاط الفوز. وبعد اكتفائه في الجولة الفارطة بتعادل مخيب امام مضيفه اتحاد تطاوين مما جعله يخسر نقطتين ثمينتين في سباق الملاحقة، يرفع فريق باب الجديد شعار الانتصار مع انتظار عثرة المتصدر للاقتراب منه في جدول الترتيب قبل الموقعة المرتقبة بينهما في الجولة القادمة بالملعب الاولمبي بسوسة خصوصا مع تسجيل عودة العديد من اللاعبين الذين كانوا تخلفوا عن المقابلة الماضية بسبب عقوبة الايقاف وهم معز حسن وتوفيق الشريفي ورامي البدوي وشهاب العبييدي وادم الطاوس مقابل تواصل غياب نادر الغندري وعلي العمري لاسباب صحية.

وسيكون الاتحاد المنستيري صاحب اقوى خط هجوم امام حتمية تحقيق الفوز اذا ما رغب في الابقاء على حظوظه في انتزاع مركز مؤهل لاحدى المسابقتين القاريتين غير انه سيفتقد خدمات ثلاثي بارز لاعب منتخب النيجر يوسوفو اومارو والجزائري عبد القادر بوتيش بعد اصابتهما امام النجم الساحلي اضافة الى منذر القاسمي الموقوف من قبل الرابطة على خلفية تصريحاته اثر مباراة دربي الساحل.

وستشهد هذه الجولة يوم الاحد دربي الجنوب بين اتحاد بن قردان صاحب المركز الخامس ب17 نقطة وضيفه اتحاد تطاوين متذيل الترتيب ب4 نقاط. ويراهن المحليون على هذه المباراة من اجل تدارك عثرة الجولة الماضية بعد الخسارة امام النادي الصفاقسي وتجديد العهد مع الانتصارات للاقتراب من كوكبة الطليعة والدفاع عن حظوظهم في نيل مرتبة تفتح لهم ابواب المشاركة في مسابقة خارجية وذلك من خلال الاستفادة من الاجواء المحيطة باتحاد تطاوين في هذا الظرف مع حالة التململ في صفوف مجموعة من اللاعبين بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية رغم ان الفريق قدم خلال الجولة المنقضية مردودا محترما بعدما فرض التعادل على النادي الافريقي.

وينزل النادي الصفاقسي صاحب المركز السادس ب14 نقطة ضيفا يوم الاحد على الاولمبي الباجي الذي ياتي في المركز السابع ب10 نقاط وحامل لقب مسابقة الكاس في مباراة يرنو من خلالها فريق عاصمة الجنوب الى تحقيق انتصار ثان على التوالي لمتابعة تسلق سلم الترتيب في انتظار ما سيسفر عنه الطعن الذي تقدم به بخصوص هزمه جزائيا امام اتحاد بن قردان لكنه سيجد في طريقه منافسا سيعمل على ايقاف نزيف النقاط بعدما انقاد الى ثلاث هزائم متتالية في سباق البطولة.