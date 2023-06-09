-شيانتيك تضرب موعدا مع موخوفا في نهائي فرنسا المفتوحة

حجزت إيجا شيانتيك حاملة اللقب مقعدا في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الثالثة في أربع سنوات بعدما فازت بصعوبة 6-2 و7-6 على البرازيلية بياتريس حداد مايا أمس الخميس.



وتواجه شيانتيك في النهائي المقرر غدا السبت التشيكية غير المصنفة كارولينا موخوفا التي أنقذت نقطة لخسارة المباراة في طريقها لإقصاء أرينا سبالينكا المصنفة الثانية عالميا 7-6 و6-7 و7-5 لتقضي على آمال لاعبة روسيا البيضاء في اعتلاء صدارة التصنيف.

وواجهت شيانتيك، التي فازت باللقب مرتين في 2020 و2022، صعوبة في مواجهة حداد مايا لكنها حافظت على هدوئها في شوط فاصل محتدم لتتخطى عقبة المصنفة 14 في البطولة.



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ورغم خسارتها، أصبحت حداد مايا البالغ عمرها 27 عاما، والتي لم تتجاوز أبدا الدور الثاني في البطولات الأربع الكبرى، أول برازيلية منذ 55 عاما تصل إلى قبل نهائي بطولة كبرى بعد فوزها على المصنف السابعة عالميا التونسية أنس جابر في دور الثمانية.

وستحتفظ شيانتيك بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات إثر خروج سبالينكا بعدما سنحت لها فرصة للفوز بالمباراة عندما كانت متقدمة 5-2 في المجموعة الثالثة لكنها خسرت خمسة أشواط على التوالي.

وأصبحت موخوفا ثالث لاعبة من خارج أفضل 40 لاعبة في العالم تصل إلى نهائي فرنسا المفتوحة بعد إيلينا أوستابنكو (2017) وشيانتيك في 2020. وفازت كلتا اللاعبتين باللقب في ذلك العام.

قدمت موخوفا، التي عادت إلى قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم بعدما تراجعت في التصنيف بسبب الإصابة في 2021، أفضل مستوياتها في مواجهة سبالينكا المشهورة بضرباتها القوية.

وقالت موخوفا مبتسمة "لا أعرف حقيقة ما حدث. الأجواء والجمهور الذي يشجعني طوال المباراة. واصلت القتال ونجح الأمر. لا أعرف حقيقة ما حدث. أنا سعيدة للغاية".

ر/زهو

