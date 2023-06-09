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مستشفى شارل نيكول يتسلم هبة من مؤسسة "فابا" تتمثل في آلتين متطورتين تمكنان من تحليل الحمض النووي للخلايا السرطانية عبر أخذ عينة من الدم

Publié le Vendredi 09 Juin 2023 - 07:34 قراءة: 0 د, 35 ث
      
انتظم مساء يوم الخميس بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة موكب تسلم هبة من قبل مؤسسة "فابا" (FABA)، والمتمثلة في آلتين متطورتين، وهما جهاز للقيام بعمليات تفاعل "البوليمراز المتسلسل الرقمي" (PCR digitale) ومحلل آلي للحمض النووي (Analyseur automatique d'ADN et d'ARN) وكواشف طبية، وذلك بحضور المدير العام للصحة ومديرة المستشفى وممثلي المؤسسة وعدد من الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى.

وستمكن هذه التجهيزات، وفق بلاغ لوزارة الصحة، من استعمال هذه التقنية فائقة التطور لأول مرة في تونس لتحليل الحمض النووي للخلايا السرطانية عبر أخذ عينة من الدم دون اللجوء لأخذ عينة من الأنسجة والتي سيتم استعمالها بمخبر تحليل الخلايا والأنسجة المريضة بمستشفى شارل نيكول، كما أنها ستساعد على تحديد العلاجات الموجهة المناسبة للمرضى (Thérapie ciblée).


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