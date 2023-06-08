أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية افتتاح منشأة إعادة تدوير النفايات الصناعية غير الخطرة في تونس مملوكة لشركة إعادة التدوير التونسية ""ايلك ريسكلاج.



وسيزيد الاستثمار في الشركة من قدرتها على إعادة التدوير بنسبة 39 في المائة ويقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2,647 طن سنوياً

وكانت الشركة التونسية ، قد حصلت على قرض بقيمة 1.1 مليون أورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل بناء منشأة صناعية في مدينة أوتيك في عام 2019، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 85 ألف أورو للمساعدة الفنية.



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واستخدمت الشركة التمويل للاستثمار في شراء معدات جديدة لتوسيع قدرتها على إعادة التدوير، بما في ذلك إنشاء ورشة للتقطيع بمساحة 135 متر مربع ومنشأة للتكييف والتقطيع والضغط، مما أدى إلى رفع قدرة المعالجة الحرارية لديها من 700 طن متري إلى 2,000 طن متري سنوياً.



وساهمت التكنولوجيا الجديدة ليس فقط في رفع كفاءة عملية إعادة التدوير والإنتاجية، وإنما أيضاً في تقليل كمية النفايات التي تُرسل إلى مكب النفايات أو مواقع رمي النفايات المكشوفة. وتمكنت الشركة من زيادة حجم مبيعاتها من المواد الُمعاد تدويرها بنسبة 40 في المائة، حيث يُتوقع أن ترتفع هذه المبيعات من 6,270 طن متري/ سنة في عام 2017 إلى 8,745 طن متري/ سنة بحلول نهاية عام 2023. ومن المتوقع أيضاً أن تتمكن الشركة وبشكل غير مباشر من خفض انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2,647 طن سنوياً بحلول نهاية عام 2023.



وبالإضافة إلى التمويل، استفادت الشركة من الدعم الذي قدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال استشارات الأعمال لتنفيذ نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية بغرض الحصول على اعتماد إيزو45001 الذي يعزز القدرة التنافسية للشركة لأنه يوفر وصولاً أوسع إلى الأسواق.



كما ساعد الاستثمار الشركة على تحسين ظروف العمل لموظفيها البالغ عددهم 100 موظف، من بينهم 35 امرأة، من خلال تقليل مستويات الضوضاء وتحسين كفاءة تدفقات العمل.



وحضر حفل الافتتاح النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورغن ريجتيرينك، ورئيس مجموعة خدمات العملاء ونوديرا منصوروفا ومديرة عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس وسفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو والسفير الفرنسي في تونس أندريه بارانت،.



وشركة "إيلك ريسكلاج" ، هي شركة تونسية متخصصة في إعادة تدوير النفايات الصناعية غير الخطرة، وقدمت الشركة حلول معالجة النفايات لأكثر من 100 شركة في البلاد. وتبيع الشركة أيضاً منتجات النفايات المفروزة للعملاء الأجانب لمزيد من المعالجة.



ومنذ بدء عملياته في تونس في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.9 مليار أورو في 61 مشروعاً في البلاد، في القطاعين العام والخاص على حد سواء.