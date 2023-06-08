الرابطة المحترفة الاولى: النادي الصفاقسي يفوز على اتحاد بن قردان 1-صفر

فاز النادي الصفاقسي على ضيفه اتحاد بن قردان بنتيجة 1-صفر في ختام الجولة العاشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اليوم الخميس بملعب الطيب المهيري.

وجاء هدف المباراة عن طريق محمد صالح المهذبي في الدقيقة 71.

ورفع فريق عاصمة الجنوب رصيده الى 14 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد اتحاد بن قردان عند 17 نقطة بالمرتبة الخامسة.





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الخميس 8 جوان 2023

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي 1 محمد صالح المهذبي (71)

اتحاد بن قردان صفر



الاربعاء 7 جوان 2023

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري صفر

النجم الساحلي 1 اصيل الجزيري (4)

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي 2 محمد علي بن حمودة (22) محمد علي بن رمضان (63)

الاولمبي الباجي صفر



الثلاثاء 6 جوان 2023

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين 2 مخموت ديالو (10) ايديمو كينغ (90)

النادي الافريقي 2 زهير الذوادي(67) حمزة العقربي (90+2)



الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 26 10 7 2 1 12 3

2-النادي الافريقي 22 10 6 3 1 14 5

3-الترجي الرياضي 20 10 5 1 4 13 9

4-الاتحاد المنستيري 18 10 4 2 4 15 10

5-اتحاد بن قردان 17 10 4 2 4 11 11

6-النادي الصفاقسي 14 10 3 4 3 7 6

7-الاولمبي الباجي 10 10 2 2 6 4 11

8-اتحاد تطاوين 4 10 0 2 8 4 25



