هيئة الصيادلة تدعم إجراءات وزارة الصحة المتعلقة بقطاع المكملات الغذائية المصنعة في تونس

عبّر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، اليوم الخميس، عن ارتياحه للبلاغ الصادر عن وزارة الصحة بشأن الإجراءات الخاصة بقطاع المكملات الغذائية المصنعة في تونس، مؤكدا دعمه لها.

واعتبر، في بيان له، ان هذه الخطوة هامة وضرورية من أجل إيجاد اطار ينظم قطاع المكملات الغذائية لحماية المستهلك من خطر المواد التي لا تتوفر فيها شروط السلامة والجودة ولاضفاء مزيد الوضوح والشفافية في هذا القطاع.

وتمثل هذه الاجراءات، حسب مجلس الصيادلة، خطوة في انتظار صدور الامر المنظم لقطاع المكملات الغذائية الذي يبقى هو الحل الشامل والامثل، داعيا أصحاب الصيدليات الخاصة الى التقيد بالإجراءات.

يذكر أن وزارة الصحة أصدرت مؤخرا بلاغا الى المصنعين المحليين للمكملات الغذائية والى مهنيي الصحة دعتهم فيه الى احترام قواعد حفظ الصحة في المنتوجات المعنية والزامية التنصيص على مصطلح "مكمل غذائي" على غلاف العلبة والتقيد بعدم التنصيص على استخدامات علاجية.