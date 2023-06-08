وزارة الفلاحة تقرر توفير 700 ألف قنطار من بذور الحبوب خلال الموسم 2023/ 2024

أعلن الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، البشير الكثيري، خلال ندوة صحفية انتظمت، الخميس، عن إقرار برنامج إستثنائي لتوفير حوالي 700 ألف قنطار من بذور الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023/ 2024 منها 200 ألف قنطار بذور ممتازة لمجابهة نقص البذور.



وأبرز الكثيري، خلال هذه الندوة الصحفية، التي عقدتها وزارة الفلاحة خصّصت لتقديم المستجدات في "قطاعات المياه والانتاج الفلاحي والصيد البحري"، كذلك، العمل على تكوين مخزون احتياطي من القمح الصلب في حدود 500 ألف قنطار لاستغلاله كبذور خلال الموسم 2024/2023.





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وصرّح بإقرار زيادة إستثنائية بـ10 دينارات للقنطار كمنحة تشجيعية خاصة بموسم 2023 للحبوب المسلمة وبمراكز التجميع بالجهات.



وأشار إلى العمل على جدولة ديون الفلّاحين المتحصّلين على قروض موسمية بعنوان موسم 2022/ 2023 في المناطق المجاحة، إلى جانب تمكين الفلاّحين المتضررين من الجفاف والمنخرطين في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية من مستحقاتهم قبل موسم البذر القادم.



ورجحت وزارة الفلاحة، وفق معطيات قدمتها خلال الندوة، أن لا يتجاوز الإنتاج من الحبوب 2،5 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم 2023، مقابل 11 مليون قنطار سنة 2022، تبعا لانحسار الأمطار وتراجع التساقطات خلال فصل الخريف بنسبة 65 بالمائة وبذر 76 بالمائة، فقط، من المساحة المبرمجة للبذر.



وأضافت أنّ طاقة الخزن لهذا الموسم تعادل 7،9 مليون قنطار. ولفتت إلى تخصيص 156 مركز تجميع للحبوب و26 مجمعا مع برمجة استغلال 26 مخبرا لتقييم جودة هذه الحبوب المجمعة في موسم 2023.



وتحصل الديوان على تمويل صابة 2023 من البنك الوطني الفلاحي بقيمة 418 مليون دينار منها 227،3 مليون دينار في شكل تمويل ديوان الحبوب لشراءات المجمعين، الذين تقدموا بمطالب تمويل (9 مجمعين خواص و4 شركات تعاونية).