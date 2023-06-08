وزير النقل يوصي بتوفير أفضل الظروف بمطار تونس قرطاج لتأمين موسم الحج 2023

أوصى وزير النقل، ربيع المجيدي، بضرورة تسخير كل الجهود من قبل جميع الأطراف المتدخلة لتوفير الوسائل اللوجستية اللازمة وأفضل الظروف المريحة والملائمة على مستوى الاستقبال والتسجيل والإرشاد بمطار تونس قرطاج لتأمين موسم الحج 2023.



كما أوصى الوزير، بتوفير الظروف الملائمة لذوي الأولويات من المسنين، "بما يليق بحجيجنا الميامين حتى ينطلقوا في اتجاه أداء مناسكهم في أفضل الظروف" وفق ما نشرته وزارة النقل، الخميس.

وقد تحول وزير النقل، اليوم، إلى محطة الحجيج بمطار تونس قرطاج للاطلاع على مدى جاهزيته، حيث تنطلق أولى الرحلات بهذا المطار إلى البقاع المقدسة يوم غد الجمعة 09 جوان 2023، وفق ما نشرته الوزارة.



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كما اطلع الوزير، على جميع المرافق الخدماتية التابعة لهذه المحطة الجوية وبالفضاءات الخارجية المحيطة به.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيارة شملت، أيضا، المحطة الجوية الرئيسية لمطار تونس قرطاج للوقوف على مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الزيارة غير المعلنة بتاريخ 24 ماي 2023.