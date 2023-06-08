مكتب الرابطة يستدعي لاعب الاتحاد المنستيري منذر القاسمي للمثول امامه ويقرر ايقافه في الاثناء عن اللعب

قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه اليوم الخميس دعوة لاعب الاتحاد المنستيري منذر القاسمي للمثول امامه خلال الاجتماع المقبل على خلفية تصريحاته التي ادلى بها لاحدى الاذاعات الخاصة يوم 7 جوان مع ايقافه عن ممارسة نشاطه الرياضي الى حين مثوله.



وكان منذر القاسمي قد ادلى عقب خسارة فريقه امام النجم الساحلي بهدف دون رد يوم الاربعاء في اطار الجولة العاشرة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بتصريحات انتقد خلالها بالخصوص اداء حكم المباراة الجزائري لطفي بوكواسة وحكم "الفار" نعيم حسني.





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ومن جهة اخرى، قرر مكتب الرابطة معاقبة المرافق الاداري للنادي الافريقي اسامة بن يونس بالمنع من الجلوس على بنك البدلاء لمدة 4 مقابلات مع خطية مالية قدرها 7 الاف دينار من اجل محاولة الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس خلال المقابلة امام اتحاد تطاوين يوم 6 جوان لحساب الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



كما سلطت الرابطة جملة من العقوبات على اندية الترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الافريقي والاتحاد المنستيري تتمثل بالخصوص في خطايا مالية تراوحت بين 3 و5 الاف دينار بسبب العود في رمي المقذوفات المتنوعة واشعال الشماريخ ورميها على ارضية الميدان.

هذا وتحصل فريقا اتحاد تطاوين والاتحاد المنستيري على جائزتي الجمهور المثالي للجولتين الثامنة والتاسعة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة والمقدرة ب10 الاف دينار.