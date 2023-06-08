وزارة الفلاحة تخصص مشاريع كبرى بكلفة تتجاوز 7 آلاف مليون دينار لمجابهة الشح المائي

أكد المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، مصباح الهلالي، خلال ندوة صحفية عقدت، الخميس، أن كلفة المشاريع الكبرى الجارية التي وضعتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تناهز 7027 مليون دينار بهدف مجابهة الشح المائي ودعم التزويد بالماء الصالح للشرب في الوسطين الحضري والريفي وتوفير مياه الري وتعبئة السدود.



وأشار الهلالي، خلال ندوة صحفية لتقديم أبرز المستجدات حول قطاعات المياه والفلاحة والصيد البحري، انتظمت بمقر الوزارة، الى العمل على استكمال انجاز محطات تحلية المياه الجوفية المالحة ومحطات تحلية البحر في عدد من الجهات، في غضون سنة 2026، والتي من المتوقع ان توفر نحو 30 بالمائة من الحاجيات للماء.





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وابرز ان الشركة أنجزت 117 مشروعا لتزويد قرابة 177 ألف ساكن بالماء الصالح للشرب وتشغيل 82 منظومة مضطربة لفائدة 90 ألف ساكن وإعادة تشغيل 30 منظومة متوقفة لفائدة 35 ألف ساكن علما أن هناك 99 منظومة مائية متوقفة بسبب المديونية ونقص الموارد المائية وتقادم البنية التحتية وتفاقم الربط العشوائي).



وتقدمت بنسبة 65 بالمائة في تنفيذ 101 تدخلا لحفر آبار عميقة وتجديد بعض تجهيزات الضخ وتهذيب شبكات الجلب والتوزيع بكلفة جملية تراوح 63 مليون دينار قصد مجابهة ذروة الاستهلاك خلال صائفة 2023. كما تم التنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتفادي الإنقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي وتسريع كهربة الآبار ومنشآت الضخ الجديدة.



بالنسبة لمشاريع المياه المعالجة في مجال الري، يتم تنفيذ برنامج التوسع في الاعلاف الصيفية باستغلال المياه المعالجة ابتداء من هذا الموسم ليشمل 1000 هكتار مع امكانية التوسع في حال توفر المياه.



وتواصل وزارة الفلاحة مشاريع تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال برمجة إنجاز أربعة سدود بطاقة 230 مليون متر مكعب وهي تاسة (سليانة) وخلاد (باجة) والرغاي (جندوبة والمالح العلوي (باجة جندوبة). بالإضافة إلى ذلك تتم حاليا دراسة إنجاز سدود بكل من المقيديس - غزالة (جندوبة) وأوزافة (سليانة) والدير (جندوبة) وشافرو (منوبة) وباجة (باجة) وبولعابة (القصرين) وحمام الزربية (زغوان).

