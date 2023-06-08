بث مباشر لعمليتين اجراهما فريق طبي تونسي خلال مؤتمر طبي عالمي بباريس

قام فريق طبي بوحدة القسطرة التداخلية للأوعية الدموية للمخ والنخاع الشوكي بمعهد "المنجي بن حميدة" لطبّ الأعصاب بتونس، بعمليّتين بالأشعة التداخليّة تم بثهما مباشرة في مؤتمر طبي دولي انتظم بباريس من 5 الى 7 جوان الجاري، حسب ما اكدته وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم.



وبينت الوزارة ان العمليتين التي قام بها فريق طبي برئاسة الطبيبة المختصة في الأشعة التداخلية للأوعية الدموية للمخ والنخاع الشوكي، نادية الحمامي، تمثلتا في معالجة تشوه في الاوعية الدموية باعتماد القسطرة التداخلية ودون تدخل جراحي.





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