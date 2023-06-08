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بث مباشر لعمليتين اجراهما فريق طبي تونسي خلال مؤتمر طبي عالمي بباريس

Publié le Jeudi 08 Juin 2023 - 15:07 قراءة: 0 د, 57 ث
      
قام فريق طبي بوحدة القسطرة التداخلية للأوعية الدموية للمخ والنخاع الشوكي بمعهد "المنجي بن حميدة" لطبّ الأعصاب بتونس، بعمليّتين بالأشعة التداخليّة تم بثهما مباشرة في مؤتمر طبي دولي انتظم بباريس من 5 الى 7 جوان الجاري، حسب ما اكدته وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم.

وبينت الوزارة ان العمليتين التي قام بها فريق طبي برئاسة الطبيبة المختصة في الأشعة التداخلية للأوعية الدموية للمخ والنخاع الشوكي، نادية الحمامي، تمثلتا في معالجة تشوه في الاوعية الدموية باعتماد القسطرة التداخلية ودون تدخل جراحي.

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واوضحت الطبيبة المشرفة على العملية "ان اختيار معهد المنجي بن حميدة للمشاركة في هذا المؤتمر الطبي، الذي يشهد مشاركة مراكز مختصة في مجال الاشعة التداخلية لشرايين المخ والنخاع الشوكي ذات صيت عالمي من كندا وفرنسا والبرازيل وكوريا الجنوبية، يعتبر اعترافا دوليا بما حققه المعهد من نجاح في هذا المجال".

وقالت ان اكثر من الف مشارك في المؤتمر تابعو اجراء العمليتين عبر بثّ مباشر من قاعة القسطرة بالمعهد، التي تم تجهيزها بكابل من الالياف البصرية لتامين التدفق العالي للانترنات.

وامتدّ هذا المؤتمر الدولي للأشعة التداخلية لشرايين المخ والنخاع الشوكي على مدى ثلاثة أيام من 5 إلى 7 جوان الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي شاركت فيه كذلك كفاءات تونسية.


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