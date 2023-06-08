زغوان: نسبة استهلاك اعتمادات التعهد لمشاريع برنامج التنمية المندمجة لم تتجاوز 20 بالمائة (المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية )

ذكر المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية فوزي غراب، خلال الزيارة التي أداها اليوم الخميس إلى ولاية زغوان لمتابعة نسق تقدم مشاريع برنامج التنمية المندمجة بالجهة الذي انطلق سنة 2018، أن نسبة استهلاك اعتمادات التعهد لهذه المشاريع لم تتجاوز 20 بالمائة، وعلل ذلك ببطء انجاز الدراسات وتداعيات وباء الكوفيد لسنتين وارتفاع كلفة الأشغال التي ساهمت في عزوف المقاولين عن تنفيذ مثل هذه المشاريع،



وأبرز أن المندوبية العامة ستعمل بالتنسيق مع المصالح الجهوية على اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لدفع وتيرة الانجاز مع التركيز على عنصري تهذيب الأحياء والماء الصالح للشرب لتأثيرهما المباشر على حياة المواطن، إلى جانب عنصر التجهيزات الجماعية والبنية الأساسية المنتجة





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وقام المدير العام رفقة والي الجهة محمد العش ومديري المصالح الجهوية ذات الصلة بزيارة ميدانية شملت كافة مناطق التدخل اطلع خلالها على سير المشاريع المنجزة والمتواصلة وكذلك العقارات المخصصة لانجاز بقية المشاريع المبرمجة ضمن هذا البرنامج، الذي خصص في قسطه الثالث اعتمادا بقيمة 50 مليون دينار لانجاز مشاريع في العناصر الفردية وأخرى في قطاع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية بمعتمديات زغوان والفحص والزريبة وبئر مشارقة وصواف، وذلك بحساب 10 مليون دينار لكل معتمدية مع استثناء معتمدية الناظور التي انتفعت بتدخلات البرنامج في قسطه الأول باعتماد قدرت ب6 مليون دينار



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