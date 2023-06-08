قابس: العمل على مزيد تحسين جودة التكوين ودفع البحث العلمي بجامعة قابس

تواصل جامعة قابس التي تحتفل هذه السنة بالذكرى العشرين لانبعاثها العمل على تطوير أدائها بما يمكّنها من مزيد تحسين جودة التكوين ودفع البحث العلمي والاشعاع على محيطها الوطني والدولي.

كما تولي هذه الجامعة التعاون الدولي أهمية كبرى كسبيل لتطوير التكوين ودفع البحث العلمي بمؤسساتها، وأبرمت في هذا الاطار حوالي 60 اتفاقية مع جامعات عربية وأجنبية، آخرها يوم 26 ماي 2023 مع جامعة أفيلا - كانساس بالولايات المتحدة الامريكية.

من جهة أخرى، وفي إطار العمل على دعم ودفع البحث العلمي بجامعة قابس، صدرت بالرائد الرسمي عدد 59 ليوم 06 جوان 2023 الترقيات الخاصة بالمدرسين الباحثين الراجعين بالنظر الى هذه الجامعة، حيث تمت ترقية 14 مدرسا باحثا الى رتبة استاذ تعليم عال و38 مدرسا باحثا الى رتبة أستاذ محاضر، موزعين جميعهم بين العديد من المواد بمختلف مؤسسات التعليم العالي الراجعة بالنظر الى جامعة قابس والبالغ عددها 16 مؤسسة.

وللتذكير فان جامعة قابس كان قد اختيرت في أكتوبر 2022 ضمن الثماني (08) جامعات التونسية التي تبوأت مراتب متقدمة ضمن الترتيب العالمي لمؤسسة "تايمز هاير ايدوكايشن " والتي تعتمد في جدولها لترتيب أفضل الجامعات على 13 مؤشر أداء تقيس به مدى تميز الجامعة أو المؤسسة التعليمية في 4 مجالات وهي التدريس والبحث ونقل المعرفة والنظرة الدولية.