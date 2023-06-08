البريد التونسي يحتفي بجزيرتي قوريا وجالطة عبر طرح طابعين بريديين للبيع بداية من يوم غد الجمعة

يصدر البريد التونسي، غدا الجمعة 09 جوان 2023 ، طابعين بريديين يعكسان ما تتميز به جزيرتي قوريا و جالطة من ثراء طبيعي.



وتهدف الخطوة الى التعريف بالمخزون الطبيعي الثري والمتنوّع على طول الشريط الساحلي والذي يتميز بانتشار مجموعة من الجزر بين البحر والجبال والشواطئ ذات الرمال الذهبية المحاطة بنتوءات صخرية وغابات وثروات سمكية متنوعة.





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يعرض هذان الطابعان البريديان والمنتوجات المتصلة بهما للبيع بجميع مكاـتب البريد، كما يمكـن اقتناؤهـما عن بعد من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني للبريد التونسي.