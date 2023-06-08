-ميسي يؤكد انتقاله للبطولة الأمريكية : "سأتوجه إلى ميامي"

قال المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم الأربعاء إنه يعتزم الانضمام إلى نادي إنتر ميامي المنافس في البطولة الأمريكية للمحترفين لكرة القدم في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا .

وارتبط ميسي، الذي خاض مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان يوم الأحد الماضي، بالعودة لبرشلونة لكن النادي يعاني من قيود قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة البطولة الإسبانية.

وقال ميسي في مقابلة مع صحيفتي موندو ديبورتيفو وسبورت الإسبانيتين "اتخذت القرار بأنني سأتوجه إلى ميامي. ما زلت لم أحسم الأمر بنسبة 100 في المئة. ما زلت لم أحسم بعض الأمور، لكننا قررنا المضي قدما (في الصفقة).

"إذا لم ينجح (التعاقد مع) برشلونة، فإنني كنت أرغب في مغادرة أوروبا والخروج من دائرة الضوء والتفكير أكثر في عائلتي".



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وفاز ميسي، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر في ديسمبر الماضي وحصل على الكرة الذهبية سبع مرات في رقم قياسي، بلقب البطولة الفرنسية مرتين في عامين مع باريس سان جيرمان بالإضافة لكأس السوبر الفرنسية عام 2022.

وقال ميسي "بعد الفوز بكأس العالم وعدم التمكن من الذهاب إلى برشلونة، حان الوقت للتوجه للبطولة الأمريكية لتجربة كرة القدم بطريقة مختلفة والاستمتاع بالأمور يوما بعد يوم.

"من الواضح أن هذا سيحدث مع نفس القدر من المسؤولية والرغبة في الفوز والقيام بالأشياء دائما بشكل جيد. ولكن مع مزيد من راحة البال".



وتمثل هذه الخطوة انتصارا كبيرا لرابطة البطولة الأمريكية للمحترفين التي رحبت بميسي مع إضافة أنه لا يزال هناك عمل لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق الرسمي.

وكتبت الرابطة عبر" تويتر" مع رمز تعبير لحيوان الماعز في إشارة إلى عبارة "الأعظم في كافة العصور"، "أعظم لاعب عبر العصور سيأتي. الملايين من جماهير البطولة الأمريكية للمحترفين في جميع أنحاء العالم ترحب بك يا ليو".

وقال مصدر هذا الأسبوع إن ميسي كان يريد الانتقال لفريق يمكنه من الحصول على حصة من ملكيته ومن المتوقع أن يمهد عقده الطريق أمامه للقيام بذلك بعد اعتزاله.

وسيحصل أيضا على جزء من إيرادات محطة تلفزيونية التي تبث مباريات البطولة وسيكون قادرا على زيادة صفقة رعايته مع شركة أديداس.

وتحصل البطولة الأمريكية على عائد ثابت يبلغ حوالي 250 مليون دولار سنويا من الشركة الراعية حتى الوصول لحد معين من الاشتراكات لمشاهدة المسابقة وبعد ذلك يحصل على نسبة من إيرادات الاشتراكات.

ومن المتوقع أن يؤدي انتقال ميسي للبطولة الأمريكية إلى اشتراك المشاهدين في منصة البث التلفزيونية للشركة الراعية لمتابعة أكثر لاعبي كرة القدم شهرة في العالم.

وارتبط المهاجم بالانتقال أيضا لفريق الهلال السعودي بعدما تلقى عرضا رسميا.

وقال ميسي "إذا كان الأمر يتعلق بالمال، كنت ذهبت إلى السعودية أو أي مكان اخر حيث عرضوا علي الكثير من المال".

وسيختتم ميسي مسيرته في ميامي مع وجود النادي في ذيل ترتيب القسم الشرقي، متراجعا بفارق ست نقاط عن المركز التاسع، وهو المركز الأخير الذي من شأنه أن يمنحه فرصة التأهل إلى الأدوار الاقصائية.

وأقال الفريق المدرب فيل نيفيل الأسبوع الماضي بعد الهزيمة في عشر مباريات مع خمسة انتصارات هذا الموسم، في تناقض صارخ مع الموسم الماضي عندما احتل المركز السادس وتأهل إلى الأدوار الاقصائية التي تحدد الفائز باللقب.