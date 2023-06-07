المكتبة السينمائية التونسية تحتفي بالنوري بوزيد شاعرا وسينمائيا

ضمن فعاليات الاحتفاء بمائوية السينما التونسية، التي تتواصل على امتداد العام الحالي، تحتفي المكتبة السينمائية بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالمخرج السينمائي النوري بوزيد وذلك من 13 إلى 18 جوان 2023.



واختارت المكتبة السينمائية أن تحتفي بالنوري بوزيد الشاعر كذلك لا فقط النوري بوزيد باعتباره سينمائيا، وذلك من خلال لقاءات وقراءات شعرية إلى جانب عروض الأفلام .





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وفي هذا السياق وتحت عنوان "قراءات في مكتبة محمد محفوظ" يقدم النوري بوزيد يوم الجمعة 16 جوان 2023 بداية من الساعة الرابعة والنصف مساءً مجموعة من قصائده القديمة والتي كِتبت في السجن وأخرى خارجه، من ذلك "جدي" (برج الرومي، جويلية 1977 ) و"الميت – حي" (برج الرومي، جانفي 1979) و"زاير قديـم" (برج الرومي، 10 - 13 مارس 1979، أيام قبل خروجه من السجن وقد صدر الديوان سنة 2014 دار آفاق برسبكتيف للنشر)، إلى جانب "موال المنسيين" (تونس 1980 ) و"الحصان العربي" (تونس - مارس 1980).



أما بخصوص السينما فسيكون الجمهور على موعد يوم 13 جوان مع فيلم "ريح السد" (1986) بداية من الساعة الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويلاقي الجمهور يوم الأربعاء 14 جوان بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحاً الفنان النوري بوزيد، في لقاء حواري يديره المخرج مراد بالشيخ، يعود فيه المحتفى به إلى أهم ما ميز مسيرته على مدى 40 سنة، وما طبع مختلف تجاربه. وبداية من الساعة الرابعة والنصف مساءً سيتم عرض أفلام قصيرة للنوري بوزيد، قبل عرض فيلم صفايح من ذهب بداية من السادسة والنصف مساءً .



ويكون الموعد يوم السبت 17 جوان بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال مع "بنت فاميليا" للمخرج النوري بوزيد، يليه فيلم "مانموتش" (الساعة الرابعة والنصف مساءً) ثم فيلم "بزناس" (السادسة والنصف مساءً).

ويختتم برنامج الاحتفاء بالنوري بوزيد يوم الأحد 18 جوان مع عرض فيلم "عرائس الطين" (الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال يليه "عرايس الخوف" (الساعة الخامسة والنصف مساءً).