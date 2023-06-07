قمة تونس الرقمية: إطلاق دعوة لتقديم الطلبات لاختيار أفضل ثلاث شركات ناشئة مصنفة

‎‎ أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال، الإربعاء، عن تقديم طلبات عروض لاختيار افضل ثلاث شركات ناشئة مصنفة تقدم منتجات أو خدمات رقمية في خدمة البيئة والتنمية المستدامة.



ويتعين على هذه المنتجات، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، أن تكون ذات صلة بموضوع النسخة السابعة من قمة تونس الرقمية المزمع انعقادها يومي 21 و 22 جوان 2023 بالعاصمة تحت شعار "الرقمنة والابتكار في خدمة الإقتصاد الأخضر".





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ويمكن أن تكون القطاعات إدارة المياه و النفايات وحماية المحيط وإدارة الطاقة أو الطاقات المتجددة.

ودعت الوزارة في السياق ذاته ،المترحشين إلى ملء استمارة المشاركة وإرسالها قبل يوم 14 جوان 2023

وستفوز الشركات الناشئة المختارة بمبالغ مالية تتراوح من 2000 دينار إلى 5000 دينار.