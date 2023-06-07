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سيدي بوزيد: استرجاع عقار دولي فلاحي بحكم قضائي بمعتمدية المكناسي

Publié le Mercredi 07 Juin 2023 - 18:23 قراءة: 0 د, 26 ث
      
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسيدي بوزيد اليوم الأربعاء عقارا دوليا فلاحيا يمسح 05 هكتارات كائن بعمادة النصر من معتمدية المكناسي وذلك بحضور مختلف الجهات المتداخلة.
وتأتي عملية الاسترجاع حسب ما أكده المدير الجهوي لأملاك الدولة منير حامدي في تصريح لوات في إطار حملة استرجاع عقارات الدولة المستولى عليها بدون وجه حق وضمان حسن توظيفها وتنفيذا لحكم قضائي .
وأشار الى ان مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسيدي بوزيد ستتولى توظيف العقارالمسترد في أقرب الآجال حسب التراتيب القانونية الجاري بها العمل.


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